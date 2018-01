0 CONDIVISI Condividi Tweet

La figlia di Milva sul premio a Sanremo ha le idee chiare: sarebbe sacrosanto. La critica d’arte, professoressa all’Accademia di Belle Arti di Brera, curatrice di mostre e scrittrice, è stata ospite di La vita in diretta. Intervistata da Francesca Fialdini e Marco Liorni, Martina Corgnati ha ricordato la straordinaria carriera della madre.

Cantante dalla classe eccellente, la “Pantera di Goro” è sempre stata una provocatrice, ha abbracciato il pop e l’elettronica, la canzone d’autore e la new wave. Ma soprattutto è l’unica artista donna ad aver partecipato a 15 edizioni del Festival di Sanremo.

L’accorato appello di Malgioglio per Milva era stato il primo passo per un’artista troppo spesso dimenticata dal grande pubblico. Il paroliere aveva chiesto ai vertici della Rai e alla commissione artistica di Sanremo di dedicare un riconoscimento alla cantante in occasione del Festival. “Milva è una grande artista, ma non so ancora se il Festival conterrà anche questo tipo di istanza”, ha spiegato Claudio Baglioni durante la presentazione alla stampa della kermesse.

“Un tributo d’amore com’è un premio alla carriera sarebbe una fantastica cosa per lei”, ha detto ora la figlia. “A Sanremo non è mai stata premiata, non ha mai avuto un primo premio. Al di là di questo, non è tornare a Sanremo, ci tengo molto a dire questo. Penso che sia la sua storia che vada premiata, che vada gratificata e che vada soprattutto riconosciuta. Mia madre ha amato Sanremo, per mia madre Sanremo è stato importante e credo che mia madre sia stata importante per Sanremo”.

Le parole della figlia di Milva sul premio a Sanremo

A Francesca Fialdini, che le ha chiesto se Milva andrebbe all’Ariston a ritirare l’eventuale premio, ha risposto: “Lasciamoglielo decidere e poi vediamo”. E sul suo ritiro dalla scena artistica ha aggiunto: “Mia madre si è ritirata, ha fatto una scelta precisa, rispettosa della sua lunghissima carriera. Ritirarsi è anche un atto di rispetto che ha un prezzo nei confronti del proprio narcisismo”.

Non è la prima volta che Martina Corgnati interviene in difesa della madre. “Lo spettacolo, la musica soprattutto, sono dominate da logiche di mercato”, aveva dichiarato al settimanale Gente nel 2013. “Al capolavoro di una 70enne si preferisce il prodotto usa e getta di un ragazzino dei talent”. La sua intervista a La vita in diretta è disponibile su RaiPlay.