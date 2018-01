528 CONDIVISI Condividi Tweet

La figlia di Pino Daniele racconta il periodo buio seguito alla morte del padre per la prima volta. A tre anni dalla scomparsa del grande cantautore napoletano, Sara, 21 anni, ha rivelato quanto sia stato difficile far fronte al distacco dal papà.

I mesi successi al 4 gennaio del 2015 sono stati di fragilità e smarrimento. Neanche mamma Fabiola Sciabbarrasi è riuscita a porre rimedio. “È successo che io mi sono persa”, ha ammesso Sara in un’intervista esclusiva al settimanale Oggi.

“Passavo la mia giornata in tuta e alle 11 del mattino avevo già il bicchiere di vino in mano. Odiavo tutto e tutti. Per prima me stessa”, ha confessato. “Dopo la morte di mio padre, nei mesi successivi, quando il rumore intorno a noi si era spento e l’attenzione scemata, quando la gente pensava che ormai il brutto fosse passato mi sono persa. Ero irriconoscibile. Piena di rancore che riversavo su me stessa…”.

Fino alla scossa che, per fortuna, ha cambiato tutto. “Un giorno ho capito che dovevo cambiare qualcosa, io e basta, e sono andata via, per frequentare l’università inglese. So benissimo di essere scappata. La mia famiglia ha elaborato il lutto, io l’ho solo accantonato”.

“È come se mio padre fosse in tour…”, ha aggiunto. “Ho fatto tante cose in questi tre anni, tante scelte, tante sfide, è normale che io mi chieda cosa mio padre ne avrebbe pensato. Sarebbe fiero di me oggi? Ho la fortuna di sentire ancora la sua voce, ma non è l’artista che mi manca, ma il padre”.

Il dolore della figlia di Pino Daniele su Instagram aveva già trovato sfogo nel 2016, ad appena un anno di distanza da quel fatidico 4 gennaio. Allora Sara aveva citato i versi di Amici come prima per spiegato quanto le mancasse suo papà. Ora ha postato, sempre su Instagram, l’immagine di una targa che recita “Pino è con noi” e un messaggio che la accompagna, “perché in realtà tu ci sei sempre”.