La figlia di Sergio Endrigo critica Sanremo 2018 dopo l’esibizione de Il Volo. Ospiti della seconda serata del Festival, i vincitori tre anni fa all’Ariston hanno reso un tributo all’indimenticabile cantautore, scomparso a Roma nel 2005. L’omaggio del trio è stato apprezzato dalla platea ma non dalla critica.

“Dopo tre anni è una grande emozione e ricevere la standing ovation oggi è un grande onore e piacere”, hanno detto i ragazzi dopo aver cantato Nessun dorma. Poi, lanciati da Claudio Baglioni e da lui stesso accompagnati, hanno omaggiato Endrigo con Canzone per te, brano che vinse Sanremo 50 anni fa, nel 1968.

Piero, Ignazio e Gianluca sono stati lungamente applauditi in teatro, mentre nella sala stampa la loro esibizione ha suscitato diversi rumorosi cenni di dissenso. I primi a scatenarsi, in realtà, erano stati gli spettatori da casa. Più che un omaggio, per molti il loro è stato una specie di affronto. “Come mettere Salvini a leggere Martin Luther King”, uno dei commenti più sarcastici apparsi su Twitter.

“Endrigo andrebbe cantato sottovoce”, chiariscono in tanti, in aperto disaccordo con la scelta del direttore artistico e del trio di eseguire una versione più potente del brano. “Per me l’unico omaggio a Sergio Endrigo resta quello fatto da Marco Mengoni nel 2014”, scrive un altro utente. “Il Volo ha distrutto la canzone più bella di Sergio Endrigo”, “Solidarietà per Sergio Endrigo. Tanta”: questo il tono degli altri messaggi.

La figlia di Sergio Endrigo critica Sanremo

Sulla questione, è intervenuta poi la diretta interessata: Claudia Endrigo. Una situazione simile a quella accaduta in Rai qualche tempo fa quando la famiglia Tenco criticò Mogol e Giletti. La figlia di Sergio ha polemizzato su Facebook: “Mi state intasando Messanger e WhatsApp con dei bellissimi messaggi. Molti di voi non sanno che non guardo Sanremo, ma, secondo voi, non mi avrebbero dovuto invitare?”, ha commentato con un retrogusto amaro. Poi ha concluso: “Comunque grazie di cuore per il vostro affetto nei miei confronti e nei confronti di papà”.

Un “affronto” che fa ancora più male perché lo scorso anno, Baglioni ha curato la prefazione di Sergio Endrigo, mio padre, libro (edito da Feltrinelli) che Claudia ha dedicato al padre. L’esibizione dei ragazzi de Il Volo è disponibile su RaiPlay.