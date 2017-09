203 CONDIVISI Condividi Tweet

Una foto che mostra una famiglia felice, un ritratto quasi da spot del Mulino Bianco (non da Buondì Motta, attenzione!) che però nasconde una realtà molto diversa: chissà quando guarderà questa foto, un giorno, cosa ricorderà e cosa proverà il figlio di Belen e Stefano.

Santiago, il figlio di Belen e Stefano, inizia la scuola mano nella mano dei suoi genitori

Inizia per tutti la scuola, anche per i bimbi figli di vip: è arrivato, insomma, il momento di vedere il proprio piccolino allontanarsi da casa e rendersi, pian piano, sempre più indipendente. Una tappa davvero importante per due genitori, ecco perché nessuno dei due ex sposi ha voluto perderselo: camminano tenendo Santiago per mano, sotto al sole, entrambi sereni e sorridenti.

Il figlio di Belen e Stefano frequenterà un Istituto internazionale con bimbi da tutto il mondo e di tutte le lingue. Il papà ha voluto accompagnarlo fino a dentro la classe, mentre la mamma ha pubblicato un tenero scatto dove Santiago è di spalle e indossa lo zainetto: “Ti amo piccolo mio, con tutte le mie forze!”.

Un bel quadretto familiare che però, con il disappunto di tutti i sostenitori della coppia, non prelude a nessun riavvicinamento, anzi: Belen ha di recente risposto ad un commento su Instagram dicendo che vorrebbe avere almeno altri due figli – da Iannone, che compariva con lei nella foto pubblicata sul social network.

Ultime news su Belen: il flop della sua ospitata al Festival Del Peperoncino e la polemica sui 30mila euro

La showgirl è stata di recente al centro di polemiche sia per l’episodio della sigaretta in volo, sia per il suo cachet, giudicato eccessivo, per il Festival Del Peperoncino in Calabria. In coda a questa critica, è arrivata anche la cronaca (spiacevole) della sua performance all’evento, avvenuta per 30mila euro: pare che la showgirl sia apparsa ‘invecchiata’ (a parere del pubblico) e non particolarmente frizzante, da un punto di vista umoristico e d’intrattenimento.

Dal suo canto, tuttavia, la bella argentina non mostra alcun segnale di offesa, né ha deciso di replicare alle critiche: semplicemente, si gode il momento del suo ‘ometto’ e guarda al suo futuro con Iannone con tanto amore.