Le parole di Filippa Lagerback su Fazio e Bossari sono la conferma del carattere riservato, solare e gentile della showgirl svedese. Dopo aver girato il mondo come modella, conosce troppo bene i meccanismi del mondo dello spettacolo per farsene fagocitare.

Ogni fine settimana partecipa a Che tempo che fa accanto a Fabio Fazio e lontana dalle telecamere, è impegnata in prima persona per promuovere una vita più ecosostenibile. Tuttavia, con la partecipazione del compagno al Grande Fratello Vip, è sempre più difficile tenere separate vita privata e vita professionale.

“Mi sono innamorata di lui ancora di più, mi batte il cuore come se avessi 15 anni”, ha raccontato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Il pubblico se n’è subito accorto quando ha letto stralci della lettera d’amore invitata a Daniele. “Daniele è riservatissimo ma ha vinto nella sfida di mostrarsi 24 ore su 24 per ciò che è: una persona onesta, trasparente, con dei valori”.

Molti le rimproverano un ruolo troppo sacrificato accanto al compagno d’avventura Fabio. Ma Filippa ne è consapevole: “Il mio ruolo è piccolo, lo so, ma sono stata io la prima ad accettarlo e sono libera di avere il mio stile. I miei abiti dicono molto: si parla persino in silenzio”.

Filippa Lagerback su Fazio e Bossari

“Non partecipo alle riunioni, mi mandano a casa le schede dei personaggi che devo introdurre, le studio, voglio sapere tutto di loro”, ha aggiunto. Insomma, il suo rapporto professionale col conduttore di Che tempo che fa è davvero speciale.

Non è un caso che siano passati quattordici anni e che ogni fine settimana Lagerback introduca gli ospiti del talk seduta in prima fila. Un rapporto che “si fonda su un grande rispetto, sulla riservatezza, sulla collaborazione ma anche sul fatto che non stiamo troppo insieme, appiccicati, ci si vede per lavoro e basta”, ha spiegato.

