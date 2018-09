6 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo la dichiarazione di Nadia Toffa, “il cancro è un dono” (comparsa sul suo profilo Instagram per promuovere il suo libro ‘Fiorire d’Inverno’) sono arrivate moltissime critiche, tra cui quella di Filippo Facci su Libero. Analizzando il modo in cui la presentatrice ha deciso di annunciare la sua opera letteraria, e soffermandosi su alcune affermazioni, il critico non si è risparmiato nei suoi commenti al veleno:

La dichiarazione di Filippo Facci su Libero contro Nadia Toffa: “Trasforma il cancro in un business”

“Pure il libro. Siamo alla spettacolarizzazione del tumore e alla sua trasformazione in core-businnes di un’ attività pseudo-giornalistica: avremmo voluto non tornarci più sopra, sul penoso ‘caso Nadia Toffa’, ma la banalizzazione dei malati che questa signorina sta perpetuando è più importante di lei e della sua egolatria”, esordisce.

Filippo Facci su Libero conferma la sua visione de Le Iena, che secondo lui da mesi ha scelto un approccio infelice per parlare di temi del genere, ad esempio parlando di guarigione ancora in fasi delicate, come quelle della chemio: “Non era guarita: ma si pensava che almeno avesse imparato la lezione. Macché. Ormai doveva tenere la parte, quella della malata di cancro che lo racconta senza pudori e che d’un tratto esalta la chemio e radioterapia («le uniche cure sono quelle», ha detto) dopo aver fatto servizi giornalistici su mezzi stregoni secondo i quali i tumori andavano curati con l’aloe, con estratti di veleno di scorpione e altre scemenze propinate a milioni di telespettatori.”

La risposta della Toffa avviene a mezzo social: “Gentilissimo signor Filippo Facci – scrive la Iena – non si disturbi a intervenire nel dibattito nobody ask you stia sereno nelle sue cose. Non si scomodi. Grazie mille, sicura che si ritirerà nelle sue stanze. Le persone a volte si rendono protagoniste di eventi che nulla c’entrano con loro per avere forse un po’ di visibilità chissà ma ce ne facciamo una ragione rifiutandone la presenza imposta. Tutto qui. Quando uno parla senza essere interpellato è una necessità fermarlo. Andrebbe evitato per costringerlo a trovare notizie vere senza scavare nel nulla cosmico.”

Molto pungente anche la riflessione di Roberto Recchioni, volto famoso della Sergio Bonelli Editore, che su Facebook ‘sminuisce’ le parole della presentatrice dandole, sostanzialmente, della ‘pazza’.

Ma la giornalista conclude così la sua difesa: “Lui (Facci) può dire quello che vuole ma se uno prova a trasformare qualcosa di brutto in un dono non bisogna criticare. Molti malati di cancro ci provano perché non hanno alternativa. Sanno di poter morire da un giorno all’altro come la sottoscritta eh.”