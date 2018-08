125 CONDIVISI Condividi Tweet

Ieri sera è andata in onda la finale di Temptation Island condotta dal simpaticissimo Filippo Bisciglia. Tra le coppie in gara rimaste e che hanno avuto il falò di confronto, quella che ha intrattenuto maggiormente gli spettatori da casa è quella formata da Lara e Michael, ormai ex. Alla fine le soddisfazioni arrivano per tutti, anche per la ragazza che ha aspettato tanto il suo confronto.

Finale di Temptation Island: Lara più forte di prima senza Michael

L’ultima puntata di Temptation Island ha riservato numerosi colpi di scena ai telespettatori col fiato sospeso. Sebbene Lara avesse chiesto il falò di confronto anticipato, Michael ha deciso di non presentarsi. Prima o poi la resa dei conti arriva per tutti, però, e alla fine il ragazzo non ha potuto evitare di incontrare la sua ormai ex fidanzata.

Le giustificazioni di Michael erano fin troppo deboli dinanzi alle accuse (a giusta ragione) di Lara. La ragazza ha deciso di uscire da sola dal programma, senza il minimo dubbio o ripensamento. Quando Filippo ha incontrato i ragazzi tempo dopo la fine del love game per sapere cosa fosse successo lontano dalle telecamere, ecco che è arrivata la clamorosa verità. Michael si mostra pentito, Lara più forte di prima e sicura di sé. Una vera e propria rinascita per la Zorzetto che ne ha dovute sentire di cotte e di crude sul suo conto da parte dell’ex quando erano nei villaggi.

Il doppio gioco di Michael svelato dalla single Rita

Michael sembrava sinceramente pentito di tutto ciò che è accaduto nello show e Lara ha raccontato a Filippo dei suoi tentativi di tornare insieme. Fortunatamente lei è stata irremovibile perché la single Rita ha svelato che, in realtà, il ragazzo l’ha contattata appena uscito dal programma per vederla e corteggiarla. Insomma, un doppio gioco durato fin troppo. Oggi la ragazza si gode la vita tra amiche e ammiratori, come dimostra anche il suo profilo Instagram.