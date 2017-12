Finale di X Factor 2017: stasera in onda l’ultima puntata del talent show

5 CONDIVISI Condividi Tweet

Questa sera andrà in onda la finale di X Factor 2017 e il pubblico freme per conoscere il vincitore di questa edizione. I finalisti sono carichi e pronti a dare il meglio: Maneskin, Samuel Storm, Enrico Nigiotti e Lorenzo Licitra si esibiranno per l’ultima volta sotto gli occhi dei giudici Mara Maionchi, Fedez, Manuel Agnelli e Levante. Lo spettacolo andrà in onda, come d’abitudine, su Sky ma si svolgerà al Mediolanum Forum di Assago.

Le esibizioni dei concorrenti alla finale di X Factor 2017

Sarà una serata intensa e ricca di emozioni quella di stasera. Si cominciano a far nomi sui potenziali vincitori e, tra questi, risuona più forte quello dei Maneskin. Il gruppo romano guidato da Agnelli è un vulcano di energia e provocazione il cui singolo Chosen occupa il secondo posto nella classifica FIMI. Non solo, i ragazzi dominano incontrastati anche su Yotube: il loro video è quello che conta più visualizzazioni rispetto a quelli dei compagni.

La puntata sarà divisa in due momenti. Durante la prima parte, i finalisti canteranno un medley dei loro pezzi migliori mentre, in secondo momento, si cimenteranno in un duetto con ospiti della serata. Nella scelta dei brani da cantare, un grande aiuto è arrivato da parte dei quattro giudici che sono stati anche i coach dei ragazzi, veri e propri mentori nel percorso di crescita artistica e professionale dei concorrenti.

Chi saranno gli ospiti della puntata

Abbiamo parlato di duetti e di ospiti e stasera ce ne saranno due d’eccezione. Chi desiderava rivedere Tiziano Ferro in televisione sarà accontentato: il cantante di latina sarà ospite d’onore della finalissima di X Factor. Non solo lui, ma anche un altro grande artista salirà sul palco del Mediolanum e, cioè, Ed Sheeran. Non resta che augurare buona fortuna ai concorrenti e che vinca il migliore!