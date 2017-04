1 CONDIVISI Condividi Tweet

Finalmente la drammatica indagine di Anna Valle e Loretta Goggi ha avuto una conclusione: ma il finale di Sorelle la Serie ha soddisfatto le aspettative del pubblico?

Il finale di Sorelle e la verità sull’omicidio di Elena

Lo spettrale e suggestivo noir made in Italy è riuscito ad appassionare moltissimi italiani, e ancor prima di conoscere i dati ufficiali degli ascolti siamo pronti a scommettere che è stato il programma di punta della Rai. Sul web, però, non tutti hanno dimostrato di aver gradito la soluzione al grande mistero dell’omicidio di Elena.

Il colpevole, infatti (attenzione se non avete ancora guardato la puntata) era Roberto (Giorgio Marchesi), l’ex marito, in uno scatto di rabbia dopo che la moglie aveva scoperto che la sua laurea in Ingegneria era nulla. Una scelta che a molti è sembrata scontata, dato che già dal secondo episodio il personaggio era cominciato ad apparire sospetto…

Il motivo del finale di Sorelle:

A spiegare la scelta di sceneggiatura per questo finale di Sorelle è Ivan Cotroneo, uno degli autori: “Il finale è quello che purtroppo succede nella realtà, nei casi di femminicidio – spiega – Nella stragrande maggioranza dei casi il colpevole di violenza sulle donne è in famiglia e la verità è più vicina di quanto si possa immaginare. Tornando alla storia di “Sorelle” Roberto aveva un forte ascendente su Chiara e nel corso delle puntate più volte lei ha ricevuto segnali che l’avrebbero dovuta mettere in allarme a non fidarsi di lui, a capire che Roberto era un abile manipolatore, ma non li ha voluti cogliere. E noi siamo stati sempre dalla sua parte.”

Insomma, gli autori hanno giocato con il pubblico, che di sicuro – da un lato – ha reagito benissimo inonando di complimenti gli attori e la serie; dall’altro, però, ha fatto crescere le aspettativa di un grosso colpo di scena, che secondo molti non c’è stato.

E tu che ne pensi?