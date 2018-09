0 CONDIVISI Condividi Tweet

Una finalista di The Voice investe e uccide ciclista per le strade del suo paese: protagonista di questo caso di cronaca è la 19enne Asia Sagripanti. L’incidente è avvenuto ad Azzano Decimo, in provincia di Pordenone. L’auto guidata da Asia ha travolto Giovanni Maria D’Abrosca, un uomo di 52 anni sposato e con due figli. Per il ciclista non c’è stato nulla da fare. Trasportata subito in ospedale in stato di shock, la giovane cantante non ha invece riportato ferite ma è apparsa molto scossa da quanto accaduto.

Finalista di The Voice investe e uccide ciclista

Secondo una prima ricostruzione, Asia avrebbe perso il controllo della sua macchina per colpa di un insetto entrato nell’abitacolo della vettura. La vespa avrebbe distratto la ragazza alla guida, che non si sarebbe accorta della presenza di D’Abrosca sul lato della carreggiata. I carabinieri stanno indagando per omicidio stradale: cellulare e auto della ragazza sono stati sequestrati.

The Voice of Italy 2018: giudici stregati da Asia

Asia Sagripanti è stata finalista del talent show The Voice of Italy 2018, in cui si è classificata al quarto posto. La sua passione per la musica è iniziata prestissimo: a soli 7 anni ha iniziato a suonare la chitarra e a cantare. Alla blind audition con Careless Whisper di George Michael (disponibile su YouTube), aveva convinto tutti e quattro i giudici del programma di Rai 2 a premere il bottone rosso: Al Bano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia. Lei aveva scelto la squadra capitanata da Renga “perché sono cresciuta con lui”. Nel corso della trasmissione aveva anche raccontato la sua vicenda personale, segnata dalla perdita della mamma. Era stato il papà ad accompagnarla nell’avventura di The Voice 2018. “Sono qui a The Voice perché solo cantando mi sento completa. Quando sono sul palco è come se mi liberassi completamente” aveva spiegato.