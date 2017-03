32 CONDIVISI Condividi Tweet

Tutti amano la splendida cantautrice che, solo l’anno scorso, ha firmato la colonna sonora del film vincitore ai David di Donatello “Perfetti Sconosciuti“, e che il mese scorso ha incantato il pubblico di Sanremo con il suo nuovo singolo “Che sia benedetta”: possibile che Fiorella Mannoia ha deluso i fan? Sul Corriere.it, infatti, circola una lettera di un ammiratore molto amareggiato dal comportamento dell’artista…

L’episodio sarebbe avvenuto in occasione di un concerto a villa Bertelli di Forte dei Marmi la scorsa estate: “Niente come i piccoli episodi raccontano dell’animo delle persone“ ha esordito l’uomo nella lettera indirizzata a Aldo Cazzullo: ” Mi trovavo a passare all’esterno del teatro, tra il pubblico non pagante che ascoltava la musica di un concerto bellissimo. Alla fine la cantante uscendo dal retro, prima dei bis, è stata ripetutamente chiamata dalle persone che non si erano potute permettere l’ingresso. Il biglietto era molto caro“.

Fiorella Mannoia ha deluso i fan? La versione dell’ammiratore amareggiato in attesa di conferma

A quel punto gli spettatori rimasti fuori si aspettavano un saluto, un cenno dalla loro beniamina, ma Fiorella Mannoia ha deluso i fan e, a quanto racconta l’uomo, non si è neanche girata né li ha degnati di un gesto cordiale, nonostante la cantante si sia sempre dichiarata “molto attenta alla sensibilità delle persone“.

Al momento nessun commento da parte dell’artista, che eventualmente confermerà o smentirà l’episodio descritto dal lettore del Corriere.it.