Fiorella Mannoia leader degli ascolti del sabato sera. La prima delle due puntate di Un, due, tre Fiorella!, andata in onda il 16 settembre sui Rai1, è stata seguita da quasi 12 milioni di italiani, per un ascolto medio di 4 milioni di spettatori e uno share pari al 21,6%.

Il picco d’ascolto è stato registrato alle 21:51, quando 5,1 milioni di telespettatori hanno assistito al finale della sfida di stornelli tra la cantante e Sabrina Ferilli con l’intervento di Luca Barbarossa. Il picco di share, invece, è stato del 25% alle 23:28, con la conclusione dell’esibizione di Clementino sulle note di Don Raffaè.

Il programma di Fiorella Mannoia è un one woman show che ha coinvolto il pubblico con il suo mix di chiacchiere e canzoni. “Non ci dormo di notte, è la mia ennesima follia, la stessa che mi ha portato ad accettare di fare l’attrice per Michele Placido in 7 minuti, dal testo di Stefano Massini, quando pensavo fosse uno scherzo telefonico”, ha raccontato la cantante. “Il mio punto di riferimento è Mina: una cantante come me che diventa conduttrice. Mi piacerebbe arrivare vicino a quell’idea, penso molto a lei, e se non ci dovessi riuscire, almeno potrò dire di averci provato”.

Nonostante i buoni numeri, il programma non ha sfondato del tutto. Un, due, tre Fiorella! ha vinto la gara Auditel della serata ma senza concorrenza: Canale5 è ancora fermo alla replica di Ciao Darwin con Paolo Bonolis (che ha ottenuto il 14,1% di share).

Fiorella Mannoia leader degli ascolti ringrazia il pubblico

“L’unica cosa che ho cercato di fare è essere me stessa”, ha detto Mannoia commentando gli ascolti. “Il resto è stato un lavoro di squadra tra persone entusiaste e in sintonia. Sono frastornata e non so cosa dire. Solo una parola: grazie”.

Il secondo e ultimo appuntamento è fissato a sabato 23 settembre. Gli ospiti saranno Elisa, Emma, Niccolò Fabi, Edoardo Leo, Mika, Gianna Nannini, Paola Turci, Ornella Vanoni, Clementino, Loredana Bertè e Alessandra Amoroso.