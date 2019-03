3 CONDIVISI Condividi Tweet

In occasione del lancio dei suoi nuovi inediti, abbiamo assistito ad una Fiorella Mannoia pentita – o meglio, amareggiata, rispetto a posizioni politiche prese in precedenza. In quanto artista e personaggio pubblico, la cantante non ha mai esitato nel condividere la propria opinione (ricordate il referendum costituzionale 2016?). Allo stesso modo, interrogata dalla stampa, ha voluto annunciare ufficialmente il suo ‘distacco’ dal partito pentastellato.

Ecco le sue parole:

Fiorella Mannoia pentita di essersi esposta per il M5S?

“Io – racconta durante l’evento di lancio del suo ‘Personale’, nuovo album di inediti corredato di scatti originali realizzati da lei in persona – non mi pento mai di quello che faccio. Ci si può anche sbagliare – specifica – ma pentirsi mai perché non c’è mai pentimento nella speranza”. Rispetto a quanto fatto dal M5S in questo primo periodo di governo, l’artista dichiara: “Dire che sono contenta, certamente no. Sono più arrabbiata che pentita. Io – precisa – mi sono sempre esposta e non c’è alcun pentimento nell’esporsi. Io non ce la faccio proprio a tenere la bocca chiusa se c’è qualcosa che non mi va. Anche perché prima di essere una cantante sono una cittadina come tutti“.

Che cos’è l’album ‘Personale’ e perché è speciale per la cantante

E dopo il piccolo sfogo di Fiorella Mannoia pentita ‘politicamente’, arriva poi il momento d’orgoglio ed entusiasmo per il suo nuovo lavoro, intitolato personale ed in vendita dal 29 marzo: “Essere appassionati di qualcosa è la più̀ grande fortuna che si possa avere.Non c’è età̀ per scoprire nuove passioni, io ho scoperto da poco quella della fotografia.Venerdì esce il nuovo album che è anche la mia piccola e umile “personale”. Ho voluto abbinare a ogni brano uno scatto realizzato nel corso di viaggi, di incontri, di momenti imprevedibili. Perché le fotografie raccontano prima di tutto delle storie, esattamente come le canzoni.“