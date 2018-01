0 CONDIVISI Condividi Tweet

Chi si ricorda di Fiorello a Sanremo nel 1995? Il presentatore cantava ‘E poi finalmente tu’, scritta da Max Pezzali, un pezzo con cui è finito al quinto posto del Festival. Pochi anni dopo, nel 2001, è ricomparso come ospite. E quest’anno pare proprio sia quello del grande ritorno sul palco dell’Ariston!

Dopo un lungo corteggiamento della Rai, la rete la spunta: vedremo Fiorello a Sanremo

L’annuncio è avvenuto in diretta, in modo totalmente inaspettato: durante la prima puntata del programma ‘il Rosario della Sera’, trasmesso da Radio Deejay. Il celebre presentatore e showman ha telefonato in diretta a Claudio Baglioni, urlandogli, entusiasta: «Claudio, accetto il tuo invito. Vengo a Sanremo. Ci ho pensato tanto».

La reazione del direttore artistico è stata spontanea ed emozionatissima: «Ma veramente? Che notizia bella è questa! Prendete le vivande migliori per il figliol prodigo, ci siano 20 anni di feste di continuo». A quel punto, davanti all’idea concreta di Fiorello a Sanremo, l’invitato ci riflette ed esclama: «Ma che ansia… io mi faccio sempre un sacco di menate… serve la papaya, preparatemi la più grossa ce c’è, un cocomero… anzi mi porterò tre boccette di Lexotan».

Cosa farà il presentatore siciliano al Festival? “Ho troppa ansia, che vengo a fare lì?”

Il suo ruolo non sembra ancora esser chiaro. Anzi, data la sua grande ansia da prestazione, durante la telefonata ha cercato, scherzosamente, un modo per ‘ridurre al minimo’ la sua presenza: «Ma che vengo a fare lì? Dai vengo a fare lo scalda-pubblico, quello che incita su le mani, giù le mani».

«Ma no, che dici – risponde immediatamente Baglioni– vieni alle 10,30 l’orario più importante, quando ci sarà il massimo del pubblico, tutta Italia che si riunisce». Un attesissimo ritorno quello di Fiorello in Rai: che sia un primo passo per riavvicinarsi alla rete? O per candidarsi al prossimo ruolo da presentatore del Festival?