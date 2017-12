124 CONDIVISI Condividi Tweet

Fiorello batte il Fisco e incassa il verdetto favorevole della Cassazione. La contestazione che l’Agenzia delle Entrate aveva mosso allo showman siciliano risale a diversi anni fa. La cassa dello stato rivendicava il pagamento dell’Irap (l’imposta sulle attività produttive, normalmente richiesta alle imprese stanziali) da parte di Rosario per i suoi spettacoli in giro per l’Italia, da Stasera Fiorello a L’ora del Rosario.

Ora i giudici riconoscono che è ingiusto supporre che “un’attività produttiva di ingenti guadagni” comporti necessariamente gli obblighi fiscali di un’azienda. Insomma, uno show può non essere un’impresa, specie se l’artista fa conto su poche figure. Nel caso di Fiore: una truccatrice e i due autori di testi.

Il comico aveva iniziato la sua disputa chiedendo il rimborso dei 125.761 euro versati fra il 1998 e il 2001. Un importo di tasse non dovute. La Cassazione ha scisso il concetto di azienda da quello di attività artistica. In sostanza, l’attività professionale di Fiorello non viene inquadrata come aziendale. Quelle che Fiorello porta in tour con lui sono persone che lavorano a tempo e non impiegati di un’azienda vera e propria.

Nel 2008 la Corte gli aveva già dato ragione rinviando però la decisione sul dovuto alla commissione tributaria regionale, che aveva deciso diversamente. Considerando il successo e i guadagni, Fiorello “non può sottrarsi al presupposto impositivo voluto dalla legge”, si leggeva nella sentenza dell’organo giurisdizionale. Una decisione sballata, secondo i commercialisti che assistono l’attore, Giuseppe e Fabio Palano. Soltanto adesso la Cassazione gli ha dato pienamente ragione.

Fiorello batte il Fisco: le sue parole sull’evasione

Dopo il verdetto della Suprema Corte, la palla passa ad una Commissione tributaria che dovrà decidere sull’importo contestato. Fiorello, che ha animato una discussione nelle ultime ore per le sue parole sulle foto di Fabrizio Frizzi durante la fase di ripresa dall’ischemia, aveva dichiarato in merito: “Pago le tasse. Quando lo Stato mi chiede di pagare anche il 60% di quello che guadagno, penso che questi soldi andranno in strade, in servizi per la collettività. Certo, so che guadagno molto di più di quanto avrei mai sognato da bambino: ma proprio da bambino sono stato educato così. E se qualcuno non rispetta la legge deve pagare”.