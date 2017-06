0 CONDIVISI Condividi Tweet

Se per le donne over 35 c’è come monito (e ispirazione) il bel fisico di Michelle Hunziker, gli uomini di una certa età hanno costantemente da competere con un certo cantante italiano che, nonostante i 70 anni, continua a sprizzare energia da tutti i pori: lo sfogo di Fiorello contro Gianni Morandi spiega perbene questa condizione.

Lo sfogo di Fiorello contro Gianni Morandi

Da quando Edicola Fiore non c’è più, l’esilarante showman siciliano ha deciso di darsi alle Instagram Stories, ovvero brevi video o foto che rimangono online solo 24 ore e sono – per la maggior parte – in diretta, in tempo reale.

Durante una serie di questi video, è spuntato una vera e propria ramanzina (naturalmente ironica) di Fiorello contro Gianni Morandi, che in questi ultimi tempi sta dominando le classifiche nazionali insieme a Rovazzi con la canzone ‘Volare’). Nelle parole del presentatore probabilmente si celano una serie di ‘accuse’ che tutti vorrebbero muovere all’energico cantante.

Le accuse del presentatore di Edicola Fiore alla celebre star della musica italiana



Una su tutti, ad esempio, è: “Ma perché non fai l’anziano anziché farci sfigurare tutti sui social?“. Sebbene questo video dovesse durare solo 24 ore, per poi sparire nel nulla, Morandi ha voluto scaricato personalmente, e lo ha usato per costruire un’altrettanto divertente risposta a Fiorello, in cui – in effetti – prova a fare il vecchio, con tanto di copertina sulle ginocchia, ghiaccio in testa e vassoio di pillole.

“È solo un effetto speciale di Facebook, io in realtà non ce la faccio!“, dice il cantante rispondendo all’amico Rosario. E in sottofondo, naturalmente, si sente la hit dell’estate, alla quale ha partecipato sotto richiesta di Fabio Rovazzi. Un altro esempio della brillante autoironia del cantante di Fatti Mandare dalla Mamma, che non perde occasione per farsi una risata, prendersi un po’ in giro e scherzare con chi gli sta intorno.