1 CONDIVISI Condividi Tweet

Fiorello difende Alessandro Gassmann dopo la sua scelta di lasciare Twitter. In seguito alla presa di posizione in favore dello ius soli, l’attore ha deciso di chiudere il suo account. Colpa di insulti, minacce e offese ricevuti online.

Con un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, è sceso in campo lo showman siciliano per esprimere tutta la sua solidarietà. “No, Gassmann, no! Alessandro, mi sorprendo. Gliel’hai data vinta!”, ha detto Fiorello.

Rosario conosce bene questa situazione. In passato si è trovato a provare gli stessi sentimenti. “Dopo soli 5 mesi cancellai il mio profilo Twitter”, ha ricordato. “La gente mi scriveva ‘Pubblicizza solo il suo show’, mentre su Rai 1 facevo 13 milioni di spettatori con il 53% di share. Siamo personaggi pubblici. È difficile stare sui social perché noi ci mettiamo la faccia, chi ci insulta spesso no. Stanno dietro ad una tastiera, ma se li incontri per strada ti stringono la mano e ti dicono ‘grande!’ e poi magari ti chiedono anche un autografo. Sono gli stessi”.

Fiorello difende Alessandro Gassmann: le sue parole

“Quando non c’erano i social pensavamo di piacere a tutti e invece non è così”, ha aggiunto Fiore. “Non sempre gli altri condividono quello che pensiamo. Ognuno ovviamente può esprimere la sua opinione, ma lo dovrebbe fare sempre con educazione. È giusto dissentire. Dissentite pure… perché il mondo è pieno di dissenteria”. “Ora mi insulteranno perché ho difeso il mio amico Alessandro Gassmann”, ha concluso. “È una persona intelligentissima e con un cuore grande. Un bravissimo attore che aveva dietro una grande montagna difficile da scalare, l’ha scalata e ce l’ha fatta”.

In supporto alla causa di Alessandro, sempre su Twitter, è arrivato l’appello al ripensamento anche da parte dell’amico e collega Ricky Tognazzi. “Ma dove vai Alessandro?”, ha scritto l’attore. “Sei più forte tu di quattro anonimi passivi/aggressivi! Ripensaci, non dargliela vinta!”.