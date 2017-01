1 CONDIVISI Condividi Tweet

Fiorello difende Carlo Conti dopo le polemiche piovute su di lui dopo la diffusione del suo cachet per la conduzione di Sanremo 2017. Stando alle ultime indiscrezioni infatti, il direttore artistico della 67esima edizione del Festival della canzone italiana, percepirà 650mila euro per le sue prestazioni sul palco dell’Ariston, riuscendo così a strappare alla Rai un cachet ancora più corposo rispetto a quello dei due anni precedenti.

Conti è stato preso di mira dagli internauti che sostengono che il cachet sia esagerato. Fiorello, durante la sua rassegna stampa quotidiana, ha voluto pendere le parti del collega. “Conti vince il festival dell’insulto perché lui guadagna dei soldi – ha dichiarato lo showman – è riuscito nel suo intento, quando da ragazzino, poverino lui non ha il papà tra l’altro, lui da solo ha cominciato a lavorare nei teatri, nei localini. Poi piano piano i primi successi, fino all’arrivo alla Rai, a Solletico, fino a che a 54 anni suonati approda a Sanremo e finalmente riesce a guadagnare dei soldi e… viene insultato perché ce l’ha fatta”.

Fiorello difende Carlo Conti con un lungo attacco agli haters

Fiorello difende Carlo Conti: “Questo è il nostro Paese. Ce l’ha fatta e deve essere punito. Non stimiamo le persone che ce l’hanno fatta, mandiamoli a fanc**o, facciamoli sentire in colpa. Ciao amici rosiconi che fate i conti in tasca alle persone. Sul web ci sono gli haters, ma non sanno niente – ha aggiunto – perché quando Conti non c’aveva na lira nessuno lo diceva, nessuno diceva ‘in Toscana c’è uno che si chiama Carlo Conti e sta lottando per emergere’ onestamente, senza rubare soldi a nessuno.

Lo showman siciliano puntualizza anche sulla partecipazione a gratis della De Filippi, dando la sua personale interpretazione della scelta della conduttrice: “Scusate per il pippone, non è per difendere Carlo, è per difendere tutti noi, chi ce l’ha fatta. Secondo voi perché la De Filippi non si è fatta pagare? Per evitare questo, questa rottura di cogl**ni, ma non è giusto lavorare gratis”.