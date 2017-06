92 CONDIVISI Condividi Tweet

Fiorello rifiuta Sanremo 2018. Con un secco “no, grazie”, Rosario avrebbe rispedito al mittente l’allettante offerta della Rai per la 68° edizione del Festival. Lo showman siciliano ha voluto rendere pubblica la sua decisione con un ironico post sul suo profilo Twitter. “Ringrazio il dottore ma non accetto l’offerta! Vado avanti … ehmm…SICILIAAA!”, ha scritto divertito. Il riferimento è all’indiscrezione riportata da DiPiùTv qualche giorno fa.

Secondo i rumors, Beppe Fiorello e Rosario Fiorello avrebbero dovuto prendere le redini del palco dell’Ariston. Ipotesi subito smentita. Nonostante le parole di Giuseppe al settimanale Grazia. “Io sono pronto. Mio fratello a briglia sciolta, io più impostato: faremmo scintille”, aveva detto. “Tra noi, dietro le quinte, non c’è competizione, ci vogliamo un gran bene e siamo sempre vicini”.

D’altronde il rapporto di Rosario con Viale Mazzini non è più idilliaco. Lo ha confermato quando è stato ospite di Fabio Fazio nell’ultima puntata di Che tempo che fa. Tra gag e battute, ha parlato della Rai escludendo la possibilità di un suo ritorno. “A Sky dico tutto ciò che voglio”, ha spiegato. “Alla Rai non ci vuole stare più nessuno. Hai detto che l’unico punto fermo della Rai è il cavallo? Falso, oggi lo hanno visto a Cologno Monzese”.

Fiorello rifiuta Sanremo 2018

Chiusi i giochi con Fiorello, la Rai dovrà virare su altri nomi. Tra i papabili presentatori di Sanremo 2018, in pole c’è l’inedito terzetto composto da Mika, Antonella Clerici e Amadeus. È escluso Fabio Fazio, che lascia Rai 3 per approdare a Rai 1, dove condurrà Rischiatutto e nuovi progetti ma non il Festival. È tramontata anche la pista Paolo Bonolis, che ha rinnovato il contratto con Mediaset.

Non resta che attendere il prossimo 28 giugno quando la tv di stato annuncerà i nuovi palinsesti. Saltato il tetto ai compensi, non ci sarà il grande esodo delle star. È quindi lecito aspettarsi anche un colpo a sorpresa dell’ultimo minuto.

Ringrazio il dottore ma non accetto l'offerta! Vado avanti … ehmm…SICILIAAA! pic.twitter.com/0vwRURSnT4 — Rosario Fiorello (@Fiorello) 14 giugno 2017