1.3k CONDIVISI Condividi Tweet

Fiorello sulle elezioni del 4 marzo ha le idee molto chiare: tutto deve cambiare perché tutto resti come prima. Criticando il gattopardismo della nostra società, lo showman siciliano ha commentato con amarezza il risultato della tornata elettorale.

Già nei giorni precedenti alla chiamata alle urne, il comico e conduttore aveva detto a Rolling Stone con ironia e cinismo: “Il mio voto? Forse qui da noi non conviene troppo dichiararlo. Guarda cosa è successo a Orietta Berti”.

“Non cambierà un caz**”, aveva aggiunto. “Ditemi quando mai è cambiato qualcosa in questi 50 anni. Ditemi se c’è un momento di cui uno possa dire: ‘Ah, come stavamo tutti bene allora’. Allora quando? Forse dopo la guerra. Ma dopo? La politica fino ad adesso non ha mai risolto un caz**. Solo piccole cose”. Alla rivista, che lo ha candidato come futuro premier, Rosario ha risposto così: “Potrei anche mettermi a fare politica, tanto i soldi ce li ho e me li sono meritati, perché sono partito da zero, quindi vado applaudito”.

Durissimo Fiorello sulle elezioni del 4 marzo

“Allora mi metto in politica, mi faccio eleggere e voglio che tutti abbiano le medicine gratis. Poi però arrivi lì e ti dicono: ‘Nun se po fa’. E nun se po fa veramente. È capitato a Berlusconi, è già capitato ai 5 Stelle. ‘Ma guarda questi’, dicevo io. ‘Stai a vedere che mandano tutti a casa’. Vai a vedere oggi: sono rimasti tutti al posto loro. Tutti. Perché devi fare i conti con la realtà dei fatti, con la politica, con il demonio. E vabbè, e maddai. Il demonio vince sempre”.

Fiorello ha poi commentato su Radio Deejay a Il Rosario della Sera i dati delle elezioni. “I risultati sono inequivocabili: hanno vinto il Movimento 5 Stelle e la Lega”, ha detto. “A Sanremo avevo detto a Mario Orfeo: ‘Se vince il toy boy di Orietta Berti (Luigi Di Maio, ndr), non è che ti mandano via?’. E ora il vicedirettore di Rai 1, Fasulo, mi dice che non arriva a giugno e non mangia l’anguria. Non è che ora, amici del M5S e della Lega, mi toccherà andare a trattare con Elisa Isoardi? La stimo come conduttrice e fidanzata di Salvini, ma non è che diventa dg?”.