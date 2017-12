1 CONDIVISI Condividi Tweet

Non è stato l’unico ad averlo notato, ma di sicuro la sua rabbia è venuta fuori in maniera particolarmente decisa: ci riferiamo allo sfogo di Fiorello sulle foto di Fabrizio Frizzi durante la fase di ripresa dall’attacco di ischemia.

Rosario Fiorello sulle foto di Fabrizio Frizzi: “Bruttissime”

Partiamo con ordine: dopo l’amabile sorpresa ad Antonella Clerici che ha annunciato il ritorno ufficiale del presentatore all’Eredità, il settimanale Diva e Donna ha pubblicato una serie di scatti che lo ritraggono a passeggio con la moglie, sorridente e sereno in questa fase di ‘convalescenza’.

Il presentatore e showman siciliano, davanti alla tipologia di immagini scelte dalla rivista non ci ha visto più: unendosi al coro dei moltissimi lettori indignati, ha tuonato su Twitter: “Bruttissimo servizio su @FabrizFrizzi mancanza di rispetto totale.#senzaparole”.

Il riferimento di Fiorello sulle foto di Fabrizio Frizzi si riferisce a quelle in cui l’ex di Rita Dalla Chiesa si vede di profilo, con tanto di capelli lievemente scostati dal cranio e con i segni evidenti di un intervento chirurgico.

Questa ostentazione ha fatto storcere il naso a motissime persone, compreso Fiorello che, però, in un primo momento, aveva ricondiviso il post originale con le foto, contribuendo di fatto a diffonderle ulteriormente nel web. Ecco perché nel suo post su Twitter l’ha ribadito:

“Non rilanciamo le foto come prima erroneamente avevo fatto.”

Un’ennesima dimostraizione del buon cuore e della spiccata sensibilità del presentator di Karaoke, che solo pochi mesi fa ha voluto ricorda il difficile periodo della scomparsa di suo padre:

Il commovente ricordo del padre di Fiorello

“Ero a Sanremo per il Festival e verso le 23 telefonai a casa per salutare i miei genitori. Avevo la mania di avvisarli, di fargli sapere dove fossi, persino di tirarli giù dal letto pur di fornire latitudini e coordinate. ‘Mamma sono in pizzeria, papà entro al cinema’”.

“Non li trovai. ‘Saranno a Letojanni’, mi dissi. Li cercai prima a casa di uno zio e poi da mia cugina Nina”, ha spiegato. “Dalla tribù familiare, alla fine, la voce lontana di un altro parente: ‘Che ci fai tu lì?’. ‘Eh Rosà, tuo padre si è sentito male’. ‘È morto, vero?’. Ballava con mia madre. Disse: ‘Ho dimenticato le sigarette, vado a prenderle’. Lo trovarono nel parcheggio, vicino alla macchina, alla festa di Carnevale”