Fiorello torna in radio con Il Rosario della Sera su Radio Deejay. Un nuovo appuntamento, in diretta dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20, per raccontare e commentare con il suo consueto stile ironico e leggero i fatti della giornata.

Attualità, musica dal vivo, interazione con il pubblico e tanti personaggi a cui dà voce lo showman siciliano. Sono questi gli ingredienti della trasmissione, nella quale Fiorello è affiancato dal maestro Enrico Cremonesi e dall’imitatrice Gabriella Germani.

Il Rosario della Sera, scritto con Francesco Bozzi, Pierluigi Montebelli e Federico Taddia, ha subito entusiasmato gli spettatori, ma per il suo conduttore ci sono stati anche alcuni grattacapi. Fiorello, che sarà ospite la prima serata a Sanremo 2018, è stato criticato da alcune associazioni cattoliche per aver “dileggiato i cristiani” nelle immagini promozionali diffuse per lanciare il programma.

Lo show gioca proprio sul doppio senso tra il “rosario” religioso e il nome di battesimo di Fiore. Ma soprattutto Fiorello ha indossato un abito talare nella locandina che sta girando in questi giorni sul web e sui social network.

“Scommetto che Fiorello non ha mai recitato neanche una volta il rosario, se lo avesse fatto non agirebbe così!”, è uno dei tanti commenti che sono apparsi sui social. “Apprezzo il titolo spiritoso della trasmissione, da citrullo e corto di cervello l’idea di vestirsi da prete”, scrivono altri. La Chiesa, tuttavia, non la pensa proprio così.

Premiato a Catania con la Candelora d’oro (il massimo riconoscimento della città siciliana a cittadini o personaggi illustri), Fiorello ha ringraziato sindaco e cittadini per il premio. Quando gli è stato chiesto l’obiettivo dei suoi viaggi in città, Rosario ha ammesso: “i fimmini…”, “le ragazze”. E lo ha detto guardando l’Arcivescovo di Catania, Salvatore Gristina, che ha risposto sorridendo e applaudendolo.