Colpo di scena: dopo che la sua Edicola Fiore ha chiuso i battenti, arriva un’apprezzatissima novità secondo la quale Fiorello torna in Rai! E dire che durante i dibattiti, le polemiche e le ipotesi dei palinsesti Rai 2017-2018 del presentatore siciliano non se ne era ancora parlato!

La notizia che nessuno si aspettava: Fiorello torna in Rai

L’annuncio l’ha dato lui stesso – senza però ufficializzare ancora – durante una recente intervista con Linus e Nicola Savino nell’ambito del programma ‘Deejay chiama Italia’: “L’anno prossimo potrei tornare in Rai con uno show di un’ora in seconda serata, dalle 22.30 alle 23.30“, si lascia scappare il presentatore, che di recente sta animando il suo canale Instagram di dirette e video che richiamano molto le routine di Edicola Fiore.

I celebre showman si trovava a Milano “per salutare un grande amico di tutti noi” il manager dello spettacolo e della televisione Franchino Tuzio, scomparso di recente e il cui funerale si è tenuto martedì 17 ottobre. Come per Daniele Bossari che ha lasciato il GF Vip, anche per lui è stato uno shock e “un momento triste”. Lo ha definito un amico da ricordare sorridendo.

I dettagli del nuovo show del presentatore di Edicola Fiore

Riguardo ai dettagli sul programma con cui Fiorello torna in Rai – o almeno dovrebbe, dato che a Linus ha dichiarato di aver anche incontrato il dg di rete Mario Orfeo – ecco tutto quello che finora è venuto fuori: “Basta varietà con una grande scritta alle spalle, monologo, canzone, duetto e poi duetto, canzone, monologo e sigla finale. Sono orientato verso qualcosa di diverso e mi piacerebbe andare in onda all’ora ‘del rutto’, dopo cena, dalle 22.30 alle 23.30, solo un’ora secca“.

Una bella prospettiva per tutti i fan del presentatore, soprattutto se in grado di offrire un format innovativo e spettacolare per arricchire i palinsesti!