454 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo la la morte di Bibi Ballandi, storico produttore tv che ha visto l’esordio artistico di moltissime celebrità del mondo dello spettacolo italiano, c’è un’aria diversa nel piccolo schermo: pensate che si vocifera che, finalmente, Fiorello torna in TV… e la sua decisione ha decisamente a che fare con la scomparsa dell’amico!

Fiorello torna in TV dopo la morte di Bibi Ballandi: “Ecco cosa ho deciso di fare”

Intervistato da Davide Maggio, il grande show man – che durante la prima puntata di Sanremo ha letteralmente fatto esplodere il pubblico dell’Ariston con il suo irresistibile ritmo di conduzione – ha discusso con emozione dell’omaggio al produttore che la Rai ha voluto fare: intitolare a lui il Teatro Delle Vittorie.

Un’ottima idea, secondo il presentatore, nonché “Un motivo in più per farci il super show“. Sarà questo il grande progetto con cui Fiorello torna in TV? Maggio ritiene che ci sia un po’ di timore nel calcare di nuovo i palchi delle reti nazionali da parte sua, una sorta di ‘ansia da prestazione’ tipica dei number one. Mantenere determinati standard di pubblico, ascolti e successo, infatti, è una delle ‘paranoie’ dell’ideatore di Edicola Fiore.

La morte di un grande dello spettacolo potrebbe, tuttavia, motivarlo. E in effetti, di fronte alle ipotesi del suo intervistatore riguardo possibili rischi e paure che lo tratterrebbero dal grande ritorno, a sorpresa il mitico Rosario risponde: “Sanremo e Bibi m’hanno dato coraggio“.

Un’affermazione molto incoraggiante che porta il suo pubblico a sperare che, dopo averlo visto così a suo agio e al top della sua esuberanza sul palco del Festival Di Sanremo, Fiorello torni da ‘mamma Rai’ con un nuovo, sensazionale spettacolo. Che potrebbe essere, per l’appunto, il ‘grande show’ che omaggia Bibi Ballandi, un progetto che non prenderà forma fino alla fine del 2018/inizio 2019.

Nel frattempo, dita incrociate!