Fiorello potrebbe rimandare il varietà su Rai 1 previsto per il 2018. Il settimanale Chi ha pubblicato una clamorosa indiscrezione, secondo la quale il programma è rinviato a data da destinarsi. Le trattative per lo show, prodotto dalla società Ballandi, erano in fase avanzata ma Fiore e l’ammiraglia Rai non avrebbero trovato l’accordo su una serie di questioni organizzative e produttive. “Al momento, lo spettacolo è saltato”, si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini.

Fiorello, varietà su Rai 1 dopo il 2018?

“All’inizio l’artista voleva ricreare uno studio in un tendone all’aperto, scelta non gradita alla Rai”, aggiunge Chi. “Poi ulteriori disguidi hanno fatto precipitare il tutto. Per vedere Fiorello, quindi, in televisione bisognerà nuovamente aspettare”. Ma non solo. La location dove lo showman siciliano avrebbe voluto allestire il teatro tenda da cui trasmettere, nell’area romana di Tor di Quinto, è ora sotto inchiesta per abuso edilizio.

Sarebbero questi i motivi per i quali, alla presentazione dei palinsesti Rai 2018-19, Fiorello era stato il grande assente della cerimonia. Nonostante il suo ritorno in tv fosse stato annunciato tra novembre e dicembre. Poche ore dopo la news di Chi, Rosario ha voluto rispondere in prima persona.

Fiorello, Rosario conferma: “Io sono prontissimo”

“Sono prontissimo per il mio nuovo show in Rai. Decideremo insieme ai nuovi vertici dove farlo e quando”, ha chiarito lo showman all’Ansa. “C’è ancora qualche intoppo burocratico da risolvere, ma sono fiducioso. Nessuno aveva mai dato conferma dello show, tanto che non era stato annunciato alla presentazione dei palinsesti, quindi non era mai stata comunicata una data ufficiale”.

“Non sto dicendo addio alla Rai, anzi sono prontissimo. Non è vera inoltre la notizia che la Rai non gradiva la location, anzi, al contrario, la Rai si stava adoperando affinché si potesse usare l’area che però aveva qualche problema burocratico da risolvere, cosa che ha fatto solo slittare la preparazione della trasmissione a data da destinarsi. Non appena i nuovi vertici si insedieranno, potremo risolvere i problemi e lo show si farà”.