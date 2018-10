0 CONDIVISI Condividi Tweet

Come molti sanno (grazie alle innumerevoli polemiche legate soprattutto ad un post in cui diceva che “il cancro è un dono”) il libro di Nadia Toffa, ‘Fiorire d’Inverno’ è uscito nelle librerie e sugli store online il 9 ottobre 2018. Voi l’avete letto? Se no, ecco qualche info che potrà esservi utile per valutare se acquistarlo o no:

Fiorire d’inverno: scheda, trama e commenti

Edito da Mondadori per la collana ‘Viva voce’, la coraggiosa biografia della presentatrice è lunga 142 pagine e ha in copertina il suo inconfondibile sorriso:

Cosa ci troverete all’interno? Ecco come comincia il racconto: “Da piccola mi piaceva camminare sui parati imbiancati dalla neve e quando ero fortunata mi imbattevo in una famiglia di bucaneve. I loro boccioli, in apparenza fragili e piegati verso il basso, erano capaci di compiere un miracolo, fiorire in inverno. Ogni volta che ripenso alla mia vita e a tutto quello che è successo, mi ricordo dei bucaneve, della loro audacia e del fatto che i miracoli accadono”

Dalle nuove dichiarazioni di Nadia Toffa sappiamo che la sua lotta contro il cancro la sta spingendo a moltissime riflessioni. Scrivere un libro è stato un modo per entrare in contatto con la sua parte “più intima”: “Ho sempre creduto che la vita fosse disporre sul tavolo, nel miglior modo possibile, le carte che ti sei trovato in mano. Invece all’improvviso ne arriva una che spariglia tutte le altre, e la vita è proprio come ti giochi quell’ultima carta. Per ciascuno di noi l’esistenza è costellata di eventi che in prima battuta sono sembrati inaffrontabili, e invece poi hanno portato a una rinascita, a un nuovo equilibrio. Penso che ci sia un ordine più saggio che governa il mondo e di cui spesso ignoriamo il senso, la prospettiva. Per questo ho una grande fiducia, mi alzo sempre col sorriso.”

Su IBS (dove, insieme a molti siti), è possibile acquistare il libro della presentatrice (che nell’ultima puntata de Le Iene è apparsa con una nuova parrucca) e leggere le prime recensioni degli utenti:

La recensione che stronca il libro di Nadia Toffa

“Al di là della vicenda umana, per la quale si prova empatia, sperando si possa concluda per il meglio, il testo è un’elaborazione della malattia edulcorata e semplicistica – critica un lettore – Una sorta di diario scritto da una quattordicenne, che trasforma il cancro in un’impervia di prova del fuoco, capace di smuovere, in ogni individuo, potenzialità fino al quel momento sopite. Benché lodevole negli intenti, la banalità della forma, l’entusiasmo quasi strabordante nel descrivere alcune dinamiche legate alla guarigione (come la tanto “sbandierata” forza di volontà), ammantano il libro di un blando senso di leggerezza. Più in generale, l’aura stucchevole che trasuda da ogni paragrafo, rende il testo un groviglio di luoghi comuni e buoni propositi che fanno quasi tenerezza nella loro ingenuità esposizione. Rimane un’accorata testimonianza personale, e come tale meritevole di rispetto, tuttavia, Fiorire d’inverno poteva tranquillamente essere riassunto in un corposo articolo, o magari raccontato in una lunga intervista televisiva. Così com’è è solo una visione confusa e “romantica” di un fardello per molti insormontabile, che non guadagna il lasciapassare dell’ovvio per il solo fatto di subirne il peso in prima persona”