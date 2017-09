1 CONDIVISI Condividi Tweet

Pensavamo che dopo il suo sfogo su giovani e stipendi che ha scatenato i social e il pubblico di Cartabianca le acque si fossero calmate, invece le dure parole di Flavio Briatore contro le donne hanno immediatamente scatenato un altro dibattito. A contestarlo sono arrivate anche Eleonora Daniele e Alba Parietti.

Le parole di Flavio Briatore contro le donne: ecco cos’ha detto l’imprenditore a proposito del lavoro femminile

Ma cos’avrà detto di tanto terribile il celebre imprenditore italiano?

Intervistato dal Corriere Della Sera in merito al tema della parità di diritti tra uomo e donna, il magnate ha voluto dire la sua senza mezzi termini: “È giusto che la donna lavori, anche perché la donna che non lavora ha solo motivo di romperti i m***** dalla mattina alla sera“.

Queste le parole di Flavio Briatore contro le donne che hanno fatto storcere il naso al pubblico, che lo ha interpretato come una frase dai toni negativi e critici. Nella stessa intervista, l’imprenditore si è espresso anche riguardo alla questione della guida dell’auto. Chi si mette al volante, lui o la sua donna?

“In macchina guido sempre io, vi spiego perché”, dice Briatore

“Io ho avuto rapporti con gente anche famosa – ha aggiunto – però ero sempre io che guidavo la macchina, loro erano nel sedile vicino. Perché se fai guidare la macchina a loro, allora o ti abitui a fare il numero 2, ma il numero 2 non va bene, finché posso faccio il numero uno“.

Le repliche di Alba Parietti e Eleonora Daniele

Una serie di affermazioi che sono arrivate anche all’orecchio di celebrità come Alba Parietti, che ha voluto subito replicare: “Flavio forse non ricorda che non è nato a Montecarlo, ma a Cuneo in un comune molto operoso. Spesso le donne non lavorano non per scelta, ma perché non possono: nelle famiglie viene ancora preferito il figlio maschio”.

La conduttrice Rai Eleonora Daniele, invece, ha commentato: “Mi auguro che Briatore abbia fatto una battuta cercando di fare il simpatico. Poi gli è venuta male o malissimo. Per altro, conoscendo anche la Gregoraci, non credo che abbia voluto mancarle di rispetto, ma semplicemente abbia cercato di fare l’ironico… Il fatto è che non a tutti gli uomini riesce sempre bene questo genere di humor”.