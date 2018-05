2.4k CONDIVISI Condividi Tweet

Flavio Insinna all’Eredità nel ruolo di Carlo Conti e soprattutto di Fabrizio Frizzi? È questa l’indiscrezione emersa nelle ultime ore. L’attore e conduttore, nelle intenzioni dei dirigenti di Rai 1, dovrebbe prendere il timone del quiz dal prossimo autunno. Per lui sarebbe una rivincita nello spazio che ha occupato dal 2006 al 2017 con Affari tuoi. L’idea, ancora in fase progettuale (non ci sono firme e contratti già chiusi), ha scatenato subito polemiche. È stato il giornalista Giuseppe Candela di Dagospia a rivelare su Twitter la suggestione bollandola come “vergognosa”, e a invitare la Rai a “evitarsi questa figuraccia”.

Flavio Insinna all’Eredità: proteste sui social

Negli occhi di molti, infatti, ci sono ancora i servizi di Striscia la Notizia con i fuorionda di Insinna. Nei video mandati in onda dal tg satirico di Canale 5, si vedeva un presentatore inedito, decisamente violento, tutto ingiurie e parolacce. Un perfezionista così ossessionato dal programma da arrivare a picchi inauditi di aggressività. L’anti-Frizzi, come lo ha definito Candela.

Tuttavia, ai funerali di Fabrizio Frizzi, l’attore aveva commosso tutti dedicando all’amico e collega la bellissima poesia di Jorge Luis Borges, Amicizia. Prima di scoppiare in lacrime. In effetti, la scelta di Insinna per il game show di punta del preserale da parte del direttore Angelo Teodoli si presenta rischiosa. “Pensare di sostituire un uomo dotato di rara educazione e sensibilità come Fabrizio Frizzi con un maleducato, arrogante ed insolente è un modo sicuro per affossare L’Eredità”: è questo il tono dei messaggi arrivati sui social a riguardo.

Flavio Insinna oggi: ritorno al preserale di Rai 1?

Insinna merita, secondo i vertici di viale Mazzini, una seconda chance. Anche perché si era già parlato nei mesi scorsi di un clamoroso ritorno di Affari tuoi. Se il conduttore romano dovesse diventare davvero il padrone di casa dell’Eredità, completerebbe anche la rinnovata squadra di presentatori della prossima stagione tv di Rai 1. Il giro di poltrone, infatti, vedrebbe Antonella Clerici a Portobello (con Elisa Isoardi a La prova del cuoco), Mara Venier a Domenica In e Marco Liorni al sabato pomeriggio. Ecco il post di Candela arrivato su Twitter.

Insinna sta facendo di tutto per ottenere #leredita. Lo dico senza giri di parole: imbarazzante. Pensare di sostituire un signore di nome Fabrizio Frizzi con chi insulta concorrenti, autori e giornalisti è vergognoso. Insinna è l'anti-Frizzi, la Rai si eviti questa figuraccia. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) 1 maggio 2018