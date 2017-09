39 CONDIVISI Condividi Tweet

Riabilitato da Rai3, Flavio Insinna conduce La strada senza tasse a partire dalla fine di novembre. Il conduttore romano, dopo le polemiche per i fuori onda di Affari tuoi e il ritorno in tv a Cartabianca, si prepara ad una nuova sfida. Lo fa con un programma particolare, destinato a far discutere.

Adattamento del format inglese The Day the Government Left, l’esperimento di Simona Ercolani (autrice della trasmissione) immagina un paese in cui i cittadini si autogovernano. Cosa succederebbe se i servizi pagati con le tasse – la raccolta dei rifiuti, l’illuminazione stradale, le biblioteche, la sanità, gli scuolabus – venissero autogestiti?

L’obiettivo di questo factual è portare una piccola comunità ad autodeterminarsi per cinque settimane. Le riprese sono iniziate il 22 settembre a Eboli, il paese del salernitano famoso per il libro di Carlo Levi. Gli abitanti di una strada della cittadina, protagonisti di questo esperimento, riusciranno a fare a meno dell’amministrazione pubblica o la loro convivenza civile finirà al collasso?

Tutto dipenderà da come sapranno amministrare i soldi delle loro imposte. Insinna seguirà l’esito nei panni dell’inviato sul campo, che proverà a capire le ragioni e a dare voce agli abitanti della zona.

L’ex “re dei pacchi” si reinventa così in una nuova modalità da uomo della strada. Un volto pulito e gentile rimodellato dal direttore di Rai3 Stefano Coletta, che ha chiesto a Bianca Berlinguer di arruolarlo come inviato speciale del suo talk show e commentatore in studio dei suoi stessi servizi.

“Flavio ha un approccio spontaneo quando incontra le persone”, ha spiegato la conduttrice di Cartabianca. Una rinascita che non è andata proprio giù al suo “nemico” Antonio Ricci. “Io pensavo a delle pene per Insinna, ma una così grossa come fare l’inviato per Bianca Berlinguer non me la aspettavo e non lo auguravo né a lui, né a Bianca”, ha commentato con sapida ironia il papà di Striscia la Notizia. “Povero uomo, povera donna, povera tv pubblica. Ho visto due linguaggi che non possono andar bene insieme: l’algido rigore della Berlinguer con l’esondante travalicare tutto di Insinna. Non mi sembra una convivenza che funzioni. Poi si può far tutto, ognuno ha le sue perversioni”.