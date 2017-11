71 CONDIVISI Condividi Tweet

Flavio Insinna insulta un giornalista e ricasca nel tranello delle offese. L’attore e conduttore, riabilitato dopo lo scandalo dei clamorosi fuori onda ad Affari tuoi, è stato protagonista di uno spiacevole incidente durante la presentazione di Prodigi.

Insinna torna al sabato sera di Rai 1 al fianco di Anna Valle il prossimo 18 novembre. Prodigi – La musica è vita è l’evento solidale organizzato dalla Rai con l’Unicef per sostenere i bambini vittime di povertà e sottosviluppo. Lo show prevede una “sfida” tra nove giovanissimi talenti di canto, musica e danza.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il conduttore aveva lanciato le prime stoccate contro la stampa. “Ora sono a Rai 3, quando faccio lo 0,2% di share è festa, con l’1% ci buttiamo direttamente dentro alla Fontana di Trevi”, ha detto commentando i dati Auditel. “Guardate che non lo facciamo apposta a non fare il 35% di share, diamoci una regolata… sennò andiamo in Cina. Qui ogni giorno escono canali nuovi, ci sono tre televisori in ogni stanza e noi siamo sempre gli stessi”.

“Nella vita può capitare d’inciampare”, ha specificato riguardo l’affare Striscia. “Poi però ci sono i leoni da tastiera, che ne approfittano, e le persone di buonsenso, che capiscono. Anche se a dominare è il gusto tipicamente italico di lordare tutto”. Rivolto ai giornalisti, è stato preciso: “Fate un brutto servizio al Paese se il giorno dopo scrivete ‘Prodigi ha fatto tot e gli altri vi hanno stracciato’. Non è un programma fatto contro un altro programma. Questa volta la cosa è diversa. Prodigi è Rai 1 e Unicef che stanno insieme cercando di fare cose belle”.

Flavio Insinna insulta un giornalista di Blogo

Al termine della conferenza, però, Insinna ha voluto rivolgere un’attenzione particolare a Massimo Galanto, giornalista di Blogo. Una volta spento il microfono, il conduttore si è scagliato contro di lui e lo ha insultato pesantemente accusandolo di averlo definito “vecchio e riciclato”. La scena è stata ripresa da numerose persone presenti nella sala. I toni si sono fatti sempre più accesi, anche quando una rappresentante dell’Unicef ha cercato di mettere pace. Alla fine Insinna si è allontanato minacciando vie legali (“Pesa quello che scrivi, ho gli avvocati pronti per tutti”) e dando al giornalista del “pezzente”.