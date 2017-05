46 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo l’attacco di Pupo contro Flavio Insinna arriva un momento che, come le parti centrali film drammatici, rappresenta il momento in cui il protagonista vive il clou della difficoltà che l’ha investito: molti spettatori se lo aspettavano, ed è arrivato, infatti, l’annuncio che Flavio Insinna lascia la TV.

Flavio Insinna lascia la TV? La dichiarazione esclusiva al Corriere Della Sera

Il presentatore ha provato più volte a scusarsi, risponde come può (ci sono ben due video di Flavio Insinna che lo dimostrano) agli attacchi del pubblico e dei colleghi, e cerca di mostrare la sua sincerità a 360 gradi per restituire ai suoi fan la fiducia perduta.

Purtroppo, però, a giudicare dal tono dell’intervista de Il Corriere Della Sera, il suo morale sta gradualmente calando: “Dopo il mio discorso a Cartabianca – ha dichiarato l’ex conduttore di Affari Tuoi – quello in cui parlavo del vivere in un paese gentile, è cambiato qualcosa. Me ne sono reso conto dal giorno dopo. Il video è diventato virale, riscuotendo successo ovunque. Ho ricevuto chiamate da chiunque. Ed evidentemente questa cosa ha cominciato a dar fastidio a qualcuno. Come a dire, “e questo mo’ che s’è messo in testa, dove vuole andare?.”

La paura del presentatore e ‘una persona potentissima’ che trama contro di lui

E poi arriva la parte che lascia intendere che Flavio Insinna lascia la Tv: “Ho paura. Ho una persona potentissima contro di me, che sono solo.Vede, non ho problemi a chiudere per sempre con la tv.” Di chi si tratterà?