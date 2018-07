79 CONDIVISI Condividi Tweet

Dal 24 settembre, Flavio Insinna raccoglie L’Eredità di Fabrizio Frizzi nel game show del preserale di Rai 1. L’attore romano è stato considerato il volto migliore per proseguire l’avventura del quiz più longevo dell’ammiraglia. Per lui, tuttavia, questa nuova esperienza è stato un vero e proprio “appuntamento del destino”. “Ora qualcuno dirà che sono mezzo matto – ha spiegato in un’intervista al Giornale – ma se penso a quanto m’è accaduto, prima e dopo la scomparsa di Fabrizio, non posso non leggerci una sorta di misteriosa predestinazione. Dirò di più: sembra quasi che sia lui, a manovrare per questa successione”.

Flavio Insinna, L’Eredità di Frizzi

“Quando andavo a trovarlo mentre registrava negli studi Dear (che presto si chiameranno Studi Televisivi Fabrizio Frizzi) – ha proseguito Insinna – lui mi illustrava sempre segreti e trucchi del programma, senza che io glieli chiedessi. Dopo la sua morte mi hanno chiamato a fare esattamente le stesse serate benefiche che faceva lui: ‘Ora che non c’è più Fabrizio – dicono sempre – abbiamo subito pensato a te’. Quando poi per il mio compleanno alcuni fan mi hanno regalato una t-shirt sulla quale c’era una foto che ritraeva me e lui insieme… Beh: dite quello che volete. Ma queste cose m’hanno colpito: io ai segni del destino ci credo”.

L’Eredità 2019: conduttore Insinna, Frizzi guida

Alla conduzione del quiz, Insinna promette di “imparare a stare un po’ zitto” e “non tradire Fabrizio per primo e poi il pubblico, che (giustamente) mi chiederà il massimo. Su una cosa, però, sono pronto a mettere la mano sul fuoco fin d’ora. Ad aiutarmi c’è proprio Fabrizio. Sì: c’è lui. Io parlo di lui sempre al presente”. I fuorionda spiacevoli ad Affari Tuoi, svelati da Striscia e alimentati dalla Rete, sono un brutto ricordo: “Di quel che ho fatto non mi sono ancora perdonato. Non riesco ancora a sentirmi sereno; quindi capisco quella parte del pubblico che neppure riesce ad esserlo, nei miei confronti. Chiedo solo di darmi del tempo”. La t-shirt citata nell’intervista è stata postata dall’attore sulla sua pagina Facebook.