Come ogni tempesta che si rispetti, dopo viene il sereno, che nel mondo del piccolo schermo corrisponde ad una sorta di silenzio stampa: ma cosa fa Flavio Insinna oggi, dopo il ciclone del suo fuori onda?

Flavio Insinna oggi: ecco dov’è stato avvistato il presentatore

L’attore comico Nino Frassica ci ha assicurato che Flavio Insinna torna a Dopo Fiction, ma la verità è che durante la conferenza stampa per i palinsesti Rai 2017-2018 non c’era ombra del chiacchieratissimo presentatore di Affari Tuoi.

È stata la rivista Spy ad averlo intercettato all’aereoporto di Fiumicino: cambio di look, sguardo un po’ mogio e una donna al suo fianco.

Flavio Insinna oggi ha tolto la barba lunga con cui era apparso nelle sue ultime apparizioni video, quelle in cui ha fornito il suo punto di vista nell’amara polemica dopo il servizio mandato in onda da Striscia La Notizia.

Destinazione? Grecia: “Dopo la bufera ricomincia da questa donna”, si legge su Spy, che ancora non sa specificare l’identità della nuova fiamma. Per quanto riguarda il suo futuro in TV, la versione della rivista è che “non si è presentato ai palinsesti e un vero progetto per lui al momento non c’è“.

La controversia della sua figuraccia a telecamere spente

Sono in molti a volerlo rivedere al lavoro: il suo caso, infatti, ha diviso il pubblico italiano, che se all’inizio lo ha criticato aspramente per le parole di cattivo gusto utilizzate contro una concorrente di Affari Tuoi, dall’altra ha rivendicato il suo diritto alla privacy quando è fuori dalle telecamere.

Il famoso fuori onda di Flavio Insinna, infatti, è stato più che altro una registrazione fatta di nascosto durante una riunione con gli autori dello show. Da quel momento, la reputazione del conduttore ha vacillato pesantemente, e lui ha preferito sparire un po’ dal radar della popolarità.

Aspetteremo settembre, magari, per scoprire chi è la sua nuova donna e dove lo rivedremo.