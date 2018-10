18 CONDIVISI Condividi Tweet

Flavio Insinna sostituito dalla Rai per quanto riguarda la conduzione del programma Affari Tuoi. Il conduttore è il volto storico dello show dei pacchi di Rai 1, ma la tv di Stato decide di rimpiazzarlo con Gabriele Corsi dopo le polemiche sollevate da Striscia La Notizia.

Flavio Insinna sostituito dalla Rai: Gabriele Corsi prenderà il suo posto

Tutti ricorderanno la polemica sollevata da Striscia la Notizia riguardo alcuni fuori onda di Insinna dove si vede e si sente chiaramente il conduttore trattar male e offendere il suo stesso staff e concorrenti del programma di Rai 1. Fu proprio allora che la rete ammiraglia decise di cacciar via lo showman dai suoi schermi e per un po’ di Insinna non si è vista manco l’ombra.

Dopo qualche tempo ecco che viene riproposto il nome del presentatore, ma questa volta per sostituire il compianto Fabrizio Frizzi che ha lasciato l’Eredità priva di padre. Per fortuna il programma sta facendo degli ottimi ascolti e questo vuol dire che il suo ritorno è stato ben accetto. Questo, però, non gli ha permesso di tornare alla sua vera casa, quella di Affari Tuoi, dove quest’anno al timone ci sarà Gabriele Corsi.

Gabriele Corsi: da Real Time alla Rai il passo è breve

Il giovane conduttore di Reazione a Catena non è nuovo al grande pubblico: prima di approdare in casa Rai, infatti, Corsi è stato lo scoppiettante conduttore di Take Me Out, programma di Real Time con lo scopo di far conoscere e unire giovani single. La sua verve lo ha portato dritto alla tv di Stato: il successo di Reazione a Catena di Gabriele Corsi avrà fatto felici i vertici Rai al punto da designarlo perfetto erede di Insinna ad Affari Tuoi. Non resta che vedere come se la caverà in questa ennesima prova.