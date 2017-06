5 CONDIVISI Condividi Tweet

Flavio Insinna torna a Dopo Fiction. La conferma arriva dal suo amico e collega Nino Frassica. I due hanno lavorato insieme proprio al programma di Rai 1 dopo l’esperienza nel cast di Don Matteo. Il comico siciliano è stato uno dei primi a prenderne le difese in seguito alla diatriba con Striscia la Notizia. I fuorionda ad Affari tuoi sono costati al conduttore la pubblica gogna, nonostante si sia subito scusato con gli spettatori.

“Ho lavorato con Flavio Insinna sino a poco tempo fa”, ha raccontato Frassica a Oggi. “Abbiamo fatto insieme Dopo Fiction e mi sento di spendere una parola per lui: nella mia carriera ho visto ‘rapine’, ‘estorsioni’ e ‘distorsioni’ dei fatti. Flavio, come me, è un perfezionista. Vuole che tutto funzioni bene, ci tiene a fare una tv di qualità e quando capitano incomprensioni o non tutti collaborano, si arrabbia. Succede! Si è scusato e quindi va perdonato”.

Flavio Insinna torna a Dopo Fiction

Diretto da Roberto Croce, Dopo Fiction ha funzionato in termini di qualità e di ascolti. Ogni giovedì sera, Insinna, Frassica e Nathalie Guetta incontrano di volta in volta gli attori protagonisti della fiction di Rai 1. Con l’umorismo surreale di Nino e i ricordi di Flavio, l’occasione è quella giusta per parlare delle serie del passato e di quelle prossimamente in onda. Il clima è leggero e frizzante e ha portato in dote un ottimo share soprattutto dopo Sorelle e Un passo dal cielo 4.

L’obiettivo di Rai 1 è stato così quello di riconfermare il gruppo storico di Don Matteo anche per l’annata 2017-2018. La stagione che vedrà proprio il ritorno di Terence Hill a Gubbio. “Torneremo dopo l’estate,” ha rivelato Frassica in un’intervista rilasciata a DiPiù. “Lo annuncio ufficialmente, Flavio e io siamo confermati con Dopo Fiction anche il prossimo anno. Per questo ringraziamo Rai 1”.