Flavio Insinna torna al sabato sera di Rai 1 al fianco di Anna Valle. Dopo lo scandalo dei clamorosi fuori onda del conduttore registrati durante Affari tuoi e trasmessi da Striscia la Notizia, l’ex “re dei pacchi” sarà protagonista di Prodigi – La musica è vita.

L’attore è stato scelto dai vertici dell’ammiraglia per la serata Unicef che andrà in onda il 18 novembre 2017. Nel corso dell’evento solidale, nove giovanissimi talenti – ballerini, cantanti e strumentisti – si sfideranno esibendosi nella loro specialità artistica sulle note di brani della musica classica internazionale.

La prima edizione dello show era stata condotta da Vanessa Incontrada. Per questo reprise, i nuovi padroni di casa saranno Insinna e Valle, rilanciata dal successo di Sorelle. Con il presentatore romano la Rai sta tentando la strada della “riabilitazione”. Un’idea partita dalla direzione di Rai 3, dove Flavio Insinna condurrà La strada senza tasse a partire dalla fine di novembre.

Dopo che è stato rivelato il perché Antonio Ricci ha trasmesso i fuori onda di Insinna, il compito per questa coppia inedita si presenta arduo. Nel 2016, Prodigi ha fatto ascolti davvero magri: poco più di 2.700.000 spettatori, che sono valsi alla rete l’11.8% di share.

La sfida tra i piccoli talenti metterà in palio una borsa di studio per il vincitore. La giuria sarà composta da Carla Fracci, Gigi D’Alessio e Beppe Vessicchio. Nel corso della serata non mancheranno gli ospiti, tra cui Anastacia e i maestri di Ballando con le Stelle, Samuel Peron e Samantha Togni.

I giovanissimi concorrenti saranno nove. Tre i ballerini: Lucrezia Cimino, Luigi Peragine e Giada Gallio. I tre cantanti saranno Daniele Muzio (di appena 7 anni), Marco Boni e Carla Paradiso. Infine, i tre musicisti saranno Lucilla Rose Mariozzi (violinsta), Alessandro Rosi (trombettista) e Samuele Giovanni Valenzano (pianista). Durante la diretta, sarà possibile inviare una donazione al numero 45566 per aiutare l’Unicef a sostenere i bambini vittime di povertà e sottosviluppo, guerre, epidemie e disastri naturali.