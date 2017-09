545 CONDIVISI Condividi Tweet

Ripartono ufficialmente i palinsesti Rai 2017-2018, tra conferme e novità: una di queste è che, contrariamente alla pesante aria di polemica che rischiava di minacciare la sua carriera, anche Flavio Insinna torna in TV sulla terza rete.

Flavio Insinna torna in TV: ecco da dove ha scelto di ripartire

La sua uscita da ‘Affari Tuoi’ è stata molto meno discreta di quanto avrebbe voluto, a causa di una registrazione di una riunione di redazione pervenuta a Striscia la Notizia, che ha mandato in onda durante il suo tg satirico un pesante sfogo – a tratti volgare – del presentatore ai danni di alcuni concorrenti (leggi di più sul fuorionda di Insinna ).

La bufera che si è sollevata su di lui è stata devastate, e ha iniziato a colpirlo ‘ai fianchi’: la Brio Blu, ad esempio, ha deciso di sospendere il suo contratto da testimonial. La stagione televisiva si è conclusa con alcuni suoi sfoghi (sia su Facebook che in ospitate TV), e ora che si prospetta un nuovo inizio per la rete ammiraglia tutti si chiedono dove ricomparirà il presentatore. Ve lo sveliamo noi:

Flavio Insinna torna in TV nel programma Cartabianca, il talk show culturale che lo ha ospitato proprio poco dopo lo scoppio della polemica. Come annunciato da Bianca Berlinguer, il conduttore non sarà più un semplice ospite, ma avrà un ruolo fisso come inviato, e racconterà luoghi e protagonisti della cronaca.

Il web risponde al ritorno di Insinna sulle scene: non tutti apprezzano la scelta

Sui social non manca, naturalmente, chi gioisce di questo ritorno e chi lo critica aspramente: “Spero che tu possa essere l’unico spettatore di te stesso. Ti hanno voluto premiare per la tua cattiva educazione e arroganza? Ma il martedì la Rai spero che faccia ascolti 00” scrive un utente, mentre molti altri si affrettano a commentare: “Flavio, non è facile comunicare con le persone. Tu riesci a ispirare fiducia nelle persone che fanno scelte controcorrente, sei unico e soprattutto vero, perché queste persone si aprono con chi sentono veramente vicini e sinceramente sanno ascoltare. Questo e’ un dono grande ! Poi avrai i tuoi difetti come tutti, per fortuna“.

Una piccola curiosità: il programma inizia il 12 settembre, lo stesso giorno della prima puntata della nuova edizione di Affari Tuoi…