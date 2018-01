360 CONDIVISI Condividi Tweet

Non c’è miglior risposta di una bella risata, quando si viene offesi: è quello che succede nel divertente video in cui l’innamoratissimo marito Flavio Montrucchio difende Alessia Mancini, appellata in modo non troppo piacevole dalla fashion blogger Chiara Nasti la prima ‘ritirata’ dall’Isola dei Famosi.

Il video esilarante con cui Flavio Montrucchio difende Alessia Mancini

Un gesto romantico ed ironico quello dell’attore di CentoVetrine, che avendo ascoltato l’indelicata associazione tra sua moglie e uno ‘scorfano che si agita in acqua’ (come l’ha definita la web star) ha deciso di correre ai ripari e, dall’interno della sua luminosa cucina, ha voluto regalare ai suoi fan – e a quelli della bella ex letterina di Passaparola – una scherzosa risposta a tono.

L’ex gieffino si è infatti filmato mentre maneggia uno scorfano, appunto, spiegando la sua lunga e approfondita esperienza in merito con questa tipologia di pesce. Sorriso, sguardo pulito e neanche una volgarità: in studio, Daniele Bossari non ha potuto far altro che apprezzare la modalità delicata con cui Flavio Montrucchio difende Alessia Mancini.

Guarda il video dell’attore di CentoVetrine, ex gieffino e marito affettuoso dell’ex volto di Passaparola

Nessuna provocazione raccolta, nessuna lotta generazionale, solo un’ironica dissertazione sulla creatura marina e l’improvvisa scoperta di esserne un grande, grandissimo estimatore:

I due hanno due figli di 4 e 9 anni, e non molto tempo fa, Montrucchio ha definito così la Mancini come mamma: “Alessia è abbastanza il prototipo della mamma moderna, che tiene alle regole della tradizione, ma che lascia che i figli seguano le loro passioni, che li stimola a fare nuove esperienze, li aiuta, li sostiene e li sprona. E poi è molto attenta a uno stile di vita sano, a un’alimentazione biologica. Siamo molto in sintonia in questo, come in tutto il resto, d’altronde. Se dovessi darle un voto… super promossa, senza dubbio.“