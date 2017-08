0 CONDIVISI Condividi Tweet

Momento di forte nostalgia per la celebre conduttrice durante questa calda, caldissima estate: sul suo profilo Instagram, infatti, è comparsa una tenera foto che la ritrae da bambina, con tanto di cappellino da spiaggia, paletta e secchiello. Riuscite a riconoscerla?

Indovina chi è la bimba della foto attraverso quattro semplici indizi

Per riuscire a riconoscerla vi daremo alcuni indizi: ha 60 anni compiuti a maggio (con una scatenata festa a tema anni ’50), è uno dei volti iconici del piccolo schermo e di recente il suo ruolo è stato messo per così dire ‘a rischio’ dalla concorrenza di Maria De Filippi in persona.

Avete capito di chi si tratta? Ecco l’ultimo elemento che può aiutare la vostra ricerca: l’ultimo flirt che le è stato attribuito riguarda un attore hollywoodiano famoso per il suo urlo ‘Questa è Sparta!” durante la ricostruzione cinematografica della battaglia delle termopili. A questo punto dovrebbe essere chiaro, e se non lo fosse vi rilasciamo un dettaglio bonus: è originaria di Napoli e il suo secondo nome è Carmela. Più facile di così…

La foto di Barbara d’Urso da bambina intenerisce il web

Si tratta, insomma, di una dolce foto di Barbara d’Urso da bambina, impossibile da riconoscere a quell’età. “Io al mare da bambina!! – scrive la conduttrice di Domenica Live nella didascalia del suo prezioso ricordo – Vi prego di notare il mio salvagente a forma di papera…. Altro che fenicotteri rosa!!!” aggiunge, riferendosi alla moda che quest’anno sta letteralmente spopolando sulle spiagge italiane.

Ne è passato di tempo da questi attimi spensierati di Barbara d’Urso da bambina: ora sappiamo che è in crisi a causa di un odio verso i social e Domenica Live in bilico, probabilmente a causa della concorrenza della De Filippi, che (si vocifera) voglia riprendersi lo spazio della domenica pomeriggio insieme a Maurizio Costanzo.