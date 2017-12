452 CONDIVISI Condividi Tweet

Ancora una volta il popolo del web ha protestato contro una foto di Sonia Bruganelli e Bonolis: non è la prima volta che si mostrano sul jet privato, intenti ad andarsene in vacanza con i figli. Eppure, appena la moglie del presentatore ha pubblicato la foto, l’effetto è stato immediato:

Commenti al vetriolo per la foto di Sonia Bruganelli e Bonolis: la moglie del presentatore risponde a tono

“Come sempre non perdi occasione x fare vedere che viaggi con aereo privato… – scrivono sui social – Non sai più cosa inventare…pure la figlia con i giornali…lo sappiamo sai chi hai sposato!…mah!potresti fare di meglio…fidati!”. Altri, invece, intervengono in difesa della coppia: “Ma che vi frega se possono prendere un aereo privato, non è x snobbare qualcuno, magari è x comodità x lo scalo da raggiungere. Se uno i soldi ce li ha perché non dovrebbe spenderli?”

Questo il tenore dei commenti sotto alla foto di Sonia Bruganelli e Bonolis in viaggio verso il Kenya con i figli: nella polemica interviene anche la diretta interessata. Ecco come ha reagito alla bufera di botta e risposta sotto il suo scatto:

Arriva il commento della Bruganelli in persona: “Siete voi che ci vedete un jet privato: è solo una bambina”

“Non ostento ricchezza. Siete voi che in una foto di una bambina con dei giornali sottolineate il fatto che è su un aereo privato. Per Adele e per gli altri miei figli non significa niente, anzi, preferiscono viaggiare con tanta gente”. In un altro commento si legge, invece: “Io non gioisco alle spalle di nessuno. Il fatto che noi si possa prendere un aereo privato non cambia di un millesimo la vita di ognuno“.