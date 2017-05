122 CONDIVISI Condividi Tweet

Con un post affidato alla pagina Facebook ufficiale della trasmissione, Franca Leosini posticipa Storie maledette. La conduttrice del programma di Rai 3, che ricostruisce attraverso le interviste della giornalista i più grandi e tormentati casi giudiziari italiani, si è vista costretta a rimandare il debutto della sedicesima stagione. Le nuove “inchieste dell’anima”, come ama definirle lei, erano infatti previste in primavera. Non sarà così.

C’era grande attesa per l’edizione 2017 della trasmissione, prevista per la fine di maggio. Le controverse interviste a Rudy Guede (secondo la legge l’unico colpevole dell’omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher) e Luca Varani (l’uomo che, con l’acido, ha sfregiato il volto della sua ex Lucia Annibali) hanno suscitato grandi polemiche. Negli anni, la giornalista napoletana è diventata un’autentica regina dei social.

Franca Leosini posticipa Storie maledette: il suo post

Proprio via Facebook, Leosini ha gettato i fan del programma nello sconforto generale. “Amici miei carissimi, è con decisione meditata, dovuta massimamente all’importanza e alla complessità dei ‘casi’ che ho in corso di preparazione, che la nuova serie di ‘Storie maledette’ andrà in onda a fine autunno”, ha scritto. “Vi prego di non smettere di starmi vicino. Stringo tutti in un forte abbraccio. Franca”.