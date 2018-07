83 CONDIVISI Condividi Tweet

Francesca Fialdini conduce In viaggio con lei, il nuovo programma in access prime time su Rai 3. Come reso noto da Davide Maggio, la presentatrice di La vita in diretta, già confermata per la prossima stagione al contrario del suo ormai ex collega Marco Liorni, non si ferma e raddoppia. In compagnia di Angela Rafanelli (la ruspante toscanaccia già vista a Le iene, Quelli che il calcio… e Domenica In), Fialdini formerà una coppia tutta al femminile per raccontare l’estate italiana.

Francesca Fialdini conduce In viaggio con lei

In viaggio con lei, al via domenica 12 agosto, documenterà in quattro puntate le mode, gli usi e i costumi degli italiani di ieri e di oggi. Le due protagoniste affronteranno un viaggio on the road da sud a nord dello stivale toccando varie regioni, isole comprese. Gli incontri fatti lungo questo percorso dipingeranno uno spaccato del Belpaese tra leggerezza, approfondimento e ironia. Tante le persone che Fialdini e Rafanelli hanno conosciuto: turisti abituali, anziani bagnini, famiglie in ferie, imprenditori che hanno scelto di cambiare radicalmente vita. Le registrazioni si sono tenute proprio in queste settimane. Alcune location toccate dal programma sono state la Costa Smeralda in Sardegna, Capri e la Campania, Forte dei Marmi e la Versilia, Rimini e la riviera romagnola.

Francesca Fialdini, La vita in diretta non basta

Fialdini, spesso nel mirino dei fan accaniti de La vita in diretta (è stata massacrata sul web quando ha rimproverato Alessandro Pirozzi), è ormai sempre più lanciata tra i nuovi volti di casa Rai. A chi le ha rimproverato che l’uscita di scena di Liorni dal contenitore pomeridiano dell’ammiraglia fosse motivata da antipatie o tensioni sorte con lui, lei ha risposto piccata: “Nessuno manda via Marco. Marco ha scelto di fare altri percorsi dopo sette anni. Lo trovo normale”. Per anticipare ciò che sarà In viaggio con lei, ecco una foto del duo postata da Angela Rafanelli su Instagram.