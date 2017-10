249 CONDIVISI Condividi Tweet

Secondo un’indiscrezione raccolta da TvBlog, Francesca Fialdini condurrà lo Zecchino d’oro 2017. La presentatrice, ex volto di A sua immagine e Unomattina, ha debuttato a La vita in diretta da poche settimane raccogliendo pareri contrastanti.

Sono in molti ad amare il suo stile, mentre altri ne criticano la conduzione. Stando ai dati d’ascolto, la scelta non è stata felice. Il contenitore pomeridiano dell’ammiraglia Rai ha perso nettamente la sfida del Day Time, stracciato da Pomeriggio Cinque e superato, nella prima parte, anche da Rete4 con Barbara Palombelli e il suo Forum.

Eppure Fialdini non perde un colpo. Per festeggiare l’edizione dei sessant’anni del celebre concorso canoro per bambini, Viale Mazzini ha deciso di affidare lo Zecchino a Carlo Conti, che l’8 dicembre condurrà una puntata speciale in ricordo di Cino Tortorella, scomparso lo scorso 23 marzo. Il primo appuntamento però è fissato per domenica 19 novembre alle ore 16:35 su Rai1.

La programmazione, infatti, non è più a giorni consecutivi, come è sempre avvenuto in passato, ma settimanale. Le tre puntate eliminatorie del contest andranno in onda di domenica pomeriggio fino al pre-serale, quando passerà il testimone a L’Eredità. Soltanto la finale del 10 dicembre proseguirà fino al Tg1 delle 20.

La direzione artistica, curata da Conti stesso, avrebbe così scelto Fialdini per la diretta dall’Antoniano di Bologna. Come rivelato da TvBlog, stavolta Francesca – che lo scorso anno aveva al suo fianco il cantante Giovanni Caccamo – potrebbe essere conduttrice unica del programma.

Il nuovo volto di La vita in diretta però non sarà sola in studio: insieme a lei dovrebbe esserci un cast che verrà deciso nei prossimi giorni. Sarà dunque l’ennesima sfida per lei che è in Rai dal 2005. Lo Zecchino d’Oro è sempre stato il suo pallino: “Quando me lo hanno proposto ero la persona più felice del mondo”, ha raccontato.