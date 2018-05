373 CONDIVISI Condividi Tweet

Francesca Fialdini conferma l’addio di Liorni a La vita in diretta dopo sette anni di conduzione. La presentatrice del rotocalco di Rai 1 ha ribadito le voci che vogliono il collega romano lontano dal programma. Per la stagione 2018-2019, lei dovrebbe rimanere al suo posto affiancata, secondo i rumors sui palinsesti del servizio pubblico, da Tiberio Timperi. L’indiscrezione sull’abbandono di Marco Liorni è arrivata da Fialdini stessa in risposta ad un commento apparso sui social.

Dalle scorse settimane, infatti, si rincorrono voci su Marco Liorni via dalla Rai, rimasto senza programma perché a Gabriele Corsi è stato affidato Reazione a catena e a Flavio Insinna, pare, L’Eredità. Sollecitata da un utente su Instagram, che le chiedeva come mai Liorni fosse stato “fatto fuori da La vita in diretta” e la esortava a convincere il direttore generale Mario Orfeo a ripensarci, Fialdini ha risposto: “Nessuno manda via Marco. Marco ha scelto di fare altri percorsi dopo 7 anni. Lo trovo normale. Sarà lui, e la Rai, a dire cosa accadrà. Anche perché io non ne ho la più pallida idea”. Parole che sgombrano il campo dai rumors che volevano antipatie o tensioni tra i due colleghi alla base dell’abbandono di Liorni.

Era stato Silvio Capecchi, agente della conduttrice, il primo a smentire le chiacchiere sugli attriti tra i due, bollandole come “del tutto prive di fondamento nella realtà”. La stessa Fialdini, rispondendo ad un’altra utente su Instagram, si è anche detta dispiaciuta per la separazione professionale dal collega. “E Marco lo sa bene” ha aggiunto, quasi a voler mettere le mani avanti rispetto ad ulteriori ed eventuali dietrologie. Liorni, il cui agente è il potente Lucio Presta, ha vinto in carriera tre Telegatti per Trenta ore per la vita, Saranno famosi e il Grande Fratello e un Oscar della tv per La vita in diretta.