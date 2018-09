3 CONDIVISI Condividi Tweet

Francesca Fialdini raccomandata? Se lo dice Tiberio Timperi diventa una delle battute più infelici degli ultimi tempi. I colleghi sono i nuovi conduttori di La vita in diretta, il contenitore pomeridiano ripreso su Rai 1 lunedì 3 settembre. Nel corso della prima puntata, i due hanno festeggiato gli 80 anni di Maurizio Costanzo ospitando in studio il maestro della tv. Durante l’intervista, il presentatore si è lasciato scappare una battuta che molti telespettatori hanno subito segnalato con curiosità.

Fialdini ha confessato di aver preso “soltanto” 29 all’esame universitario di Sociologia della Comunicazione con Maurizio Costanzo. Un “non voto” che le avrebbe rovinato la media. A quel punto Timperi è intervenuto a gamba tesa: “Hai preso 29 perché eri raccomandata, sennò prendevi 23″. La battuta, tuttavia, non è proprio piaciuta a Fialdini, che ha replicato stizzita: “Ma che battuta è questa? Non lo so…”. Il conduttore, senza alcun imbarazzo, ha dato un bacio alla collega. Il suo voleva essere un semplice scherzo, come si fa tra amici che hanno una certa confidenza.

La freddura ha avuto però un tempismo spiacevole perché qualche mese fa, sui social, Fialdini ha ricevuto diverse accuse in tal senso. Dopo l’abbandono di Marco Liorni e la sua conferma a La vita in diretta, in molti hanno alimentato i sospetti di una sua raccomandazione ai piani alti di Viale Mazzini. Critiche sempre rispedite al mittente con estrema fermezza e decisione. “NON SONO MAI STATA RACCOMANDATA IN VITA MIA! Lo posso dire con orgoglio e a testa altissima” aveva scritto su Twitter la presentatrice. In ogni caso, sul fronte ascolti, La vita in diretta ha convinto il pubblico, almeno per l’effetto novità del nuovo conduttore. I telespettatori sono stati tra 1.4 e 1.8 milioni con share del 16,64%, mentre Pomeriggio Cinque si è piazzato tra il 16,15 e il 17,41%.

NON SONO MAI STATA RACCOMANDATA IN VITA MIA! Lo posso dire con orgoglio e a testa altissima. Buona serata. — francesca fialdini (@francifialdini) 9 luglio 2017