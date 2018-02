708 CONDIVISI Condividi Tweet

Francesca Fialdini rimprovera Alessandro Pirozzi e scatena le proteste del web. È successo nella puntata di La vita in diretta andata in onda martedì 27 febbraio. Il giornalista del programma era in diretta dalla Stazione Termini di Roma per un resoconto sulla situazione ferroviaria dopo che la nevicata aveva causato disagi ai trasporti. Durante il collegamento con l’inviato, Fialdini ha malamente interrotto il collega, molto apprezzato invece dal pubblico a casa.

Francesca Fialdini rimprovera Alessandro Pirozzi

Nel successivo collegamento, Pirozzi ha intervistato il capo ufficio stampa del Gruppo FS, per avere chiarimenti sui ritardi e le polemiche per i disagi sui treni. La conduttrice, tuttavia, si è rivolta in malo modo al collega, che in attesa della linea era titubante sul da farsi: “Vuoi fare dell’altro Alessandro? Certo che iniziamo subito…”, ha detto visibilmente seccata. Non contenta, Fialdini ha incalzato l’intervistato “aggredendolo” con una serie di domande a tappeto. Un atteggiamento che ai telespettatori non è proprio andato giù.

“Bacchetta tutti”: Francesca Fialdini rimprovera Alessandro Pirozzi

“Francesca Fialdini si sta inca**ando in collegamento con i responsabili di Trenitalia”, ha commentato un utente su Twitter che ha visto in diretta il programma di Rai 1, disponibile su Rai Play. “Antonio Ricci è pronto con i fuorionda di Francesca Fialdini? È peggio della Panicucci!”, ha scritto un altro follower.

“Perché sei un pochino acida Francesca? Quel povero inviato lo hai massacrato”, si legge in altri commenti. “Certo che la Fialdini è simpatica come la sabbia nel costume, ha sempre quell’aria da maestrina che bacchetta tutti…”, le rimproverano altri. “Acida la Franci. I colleghi la amano alla follia”, scherzano ancora i fan su Twitter. Sarà per questo che, a quanto dicono, Fialdini e Marco Liorni sono ai ferri corti e il programma floppa negli ascolti del daytime pomeridiano, subissato da Pomeriggio Cinque?