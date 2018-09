0 CONDIVISI Condividi Tweet

Il 18 settembre è andata in onda la seconda puntata di Una Pallottola Nel Cuore (in guerra di ascolti con l’esordio di Temptation Island Vip), ed ecco alcune interessanti dichiarazioni di una delle protagoniste Francesca Inaudi su Gigi Proietti e sulla nuova stagione di questa amatissima fiction Rai!

Francesca Inaudi su Gigi Proietti e Una Pallottola nel Cuore 3

Diretta da Luca Manfredi, prodotta da Raifiction insieme Compagnia Leone Cinematografica, la serie crime vede i due attori nel ruolo di padre e figlia, entrambi giornalisti. In particolare, la Inaudi veste i panni di Maddalena, giovane mamma che affronta un trasloco a Roma e, sopratttutto, la tragica scomparsa del suo ex compagno Enrico (Giovanni Scifoni).

“Tutta la nuova stagione ruota intorna a questo dramma, a questa forte emozione. Anche i nuovi personaggi, come la mamma di Enrico, arricchiscono la trama e i casi secondari“. Ma com’è interpretare la figlia di un attore così iconico? Ecco le impressioni di Francesca Inaudi su Gigi Proietti: “È sempre un piacere, un onore e una scuola lavorare con Gigi. Ci divertiamo, ma per me rappresenta anche un arricchimento ed una spinta a migliorarsi sempre per essere al suo livello…”

Due anni fa, durante le riprese della seconda stagione, l’attrice aveva svelato alcuni retroscena della loro vita sul set: ““Io non porto mai il telefono sul set, ma sono stata sgridata da Gigi l’unico giorno in cui l’avevo preso per guardare l’orario!”, raccontava divertita nel 2016 “Quando lavori con maestri come lui, la cosa bella è che riescono ad insegnarti senza mettersi in cattedra. Se sei furbo abbastanza da rubare, puoi imparare molto senza che loro se ne accorgano!”.

Le impressioni dell’attore sul suo personaggio

Lui, dal canto suo, Proietti è particolarmente determinato nella resa del suo personaggio: “In un mio sonetto di qualche tempo fa scherzavo sul fatto che, per avere successo in tv bisogna fare il prete, il dottore o il carabiniere. Invece ho portato un giornalista un po’ all’antica, spero di aver fatto un buon servizio alla categoria“.

