Un annuncio improvviso ha spiazzato e sorpreso moltissimi fan: Francesco Cicchella lascia Made in Sud. Il comico ha comunicato attraverso la sua pagina Facebook di aver abbandonato la nuova squadra di comedians del programma, al via martedì 14 marzo in prima serata su Rai2. Una decisione sofferta, dovuta ad una “scelta artistica e professionale” che lo ha allontanato dal cast della trasmissione.

Cicchella, vincitore di Tale e quale show 2015 grazie a strabilianti performance nei panni di Bruno Mars, Freddie Mercury, Stevie Wonder, Shakira e Francesco Renga, è stato un grande protagonista delle passate stagioni del programma comico. Le sue imitazioni di Michael Bublé, Kekko Silvestre dei Modà e soprattutto Gigi D’Alessio, neo conduttore di Made in Sud, hanno fatto breccia nel cuore del pubblico.

Francesco Cicchella lascia Made in Sud: il suo messaggio

“So che alcuni fan della trasmissione resteranno delusi, ma sono fiducioso del fatto che continuerete a seguirmi con lo stesso affetto mostrato finora anche nei miei nuovi progetti artistici, sui quali, ovviamente, sarete puntualmente informati”, ha scritto sui social. Francesco ha poi inviato un in bocca al lupo a tutti i colleghi che hanno condiviso con lui l’esperienza televisiva iniziata nel 2009: ecco il suo messaggio.