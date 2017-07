0 CONDIVISI Condividi Tweet

Già dopo quel brutto tweet della BBC all’Eurovision 2017 molti fan degli altri stati si sono prodigati per sostenerlo e applaudirlo, ma ora che è venuto fuori questo siparietto di Francesco Gabbani e Anastacia possiamo esserne certi: l’estero adora il nostro vincitore di Sanremo!

Quando Francesco Gabbani e Anastacia hanno condiviso il palco

La sua Occidentali’s Karma – che rimane ancora tra le hit preferite dagli italiani, forse di più del più recente singolo ‘Tra le granite e le granate – trascina, fa ballare e diverte anche quelli che, come appunto la celebre star internazionale, non ne comprende appieno il filosofico significato.

I due cantanti non sono sconosciuti: nel 2016, infatti, Francesco Gabbani e Anastacia hanno condiviso lo stesso palco. Nello specifico, lui ha aperto il suo concerto. Da allora, com’è evidente, l’interprete di I’m Outta of Love e Left Outside Alone non ha perso traccia dell’artista italiano, soprattutto – immaginiamo – dopo la massiccia eco che il suo pezzo sanremese ha avuto sul web (142 milioni di visualizzazioni su YouTube e oltre 200mila copie vendute).

Il divertentente video di Anastacia che prova a cantare Occidentali’s Karma

“Un anno fa, più o meno in questi giorni – scrive Gabbani sul suo profilo ufficiale Facebook – ho avuto l’onore di aprire un concerto di Anastacia e di duettare con lei su un suo brano. È bellissimo riscontrare che una grande Artista come lei abbia continuato a seguirmi nel mio percorso. Grazie Anastacia!”

A seguito di questo messaggio entusiasta, il cantante allega poi il video che Anastacia ha condiviso sui social:



L’energia della bella artista statunitense è assolutamente contagiosa mentre balla e si dimena mandando baci al suo cellulare e – indirettamente – al suo vecchio compagno di palco. È divertente vederla provare a canticchiare Occidentali’s Karma per poi rinunciarci dicendo, ridendo “Non so le parole”. Sapevate, però, che è stata fatta anche una versione inglese del pezzo?