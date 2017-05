5 CONDIVISI Condividi Tweet

Francesco Gabbani Eurovision 2017: sogno andato in fumo. Essere famosi implica mettersi in gioco e sottoporsi al giudizio del pubblico. Questo significa, il più delle volte, essere fraintesi, ed è proprio ciò che è successo a Francesco Gabbani, arrivato al sesto posto dell’Eurovision Song Contest 2017. A nulla è servito il testo impegnato alleggerito da ritmo incalzante e coreografia trascinante, quest’anno ad aggiudicarsi il primo posto è stato Salvador Sabral, portoghese, con la sua raffinta Amar Pelos Dois.

Francesco Gabbani Eurovision 2017: stroncato dalla Bbc

Niente male, comunque, per il nostro energico artista che si è piazzato al sesto posto conquistando anche la sala stampa. Sì, perché Francesco si è aggiudicato il premio della Sala Stampa del Festival. Almeno potremo consolarci sul fatto che qualcuno ha apprezzato l’arte del vincitore dello scorso Festival di Sanremo. Non tutti, però, hanno dimostrato stima verso il cantante nostrano. Vedi la Bbc che con un solo tweet, anzi due, è riuscita ad attirare su di sé le critiche della rete, e non solo italiane.

Durante l’esibizione di Francesco alla finale, infatti, l’ente britannico avrebbe twittato: “Italia vai a casa. Sei ubriaco! (Oddio, speriamo tu sia ubriaco)“. Una battuta davvero infelice che ha scatenato l’ira degli internauti. Non è tutto, c’è stato anche un secondo cinguettio nel quale si chiedeva ai follower se anche loro vedessero una scimmia ballare sul palco, invitando caldamente il cantante a sbarazzarsi del Baileys. Insomma, va bene l’ironia, ma questo è davvero troppo. Durante eventi mediatici di questa portata sono normali critiche e sfottò ma il caso si aggrava quando a parlare è un’emittente autoritaria e raffinata come la Bbc. I social media manager di quest’ultima, comunque, devono essersi resi conto dello scivolone perché il messaggio è stato cancellato dopo poco tempo. Mossa inutile, comunque, perché il danno era già fatto.

Gabbani: “Ho vissuto questa esperienza in modo positivo”

Nonostante la spiacevole parentesi della Bbc, sembra che Gabbani non abbia preso a male il sesto posto. C’è chi dice che il tweet dell’emittente lo abbia danneggiato in quanto favorito alla prima serata ma, seppur fosse vero, questo sembra non essere un problema per Francesco. “Sono riuscito a riconciliare il nostro paese con questa manifestazione che per molti anni è stata snobbata: ho vissuto questa esperienza in modo molto positivo, in un ambiente sereno, senza nessuna traccia di competizione alterata. Mi hanno messo sotto a fare una valanga di prove, quello sì, anche perché per fortuna c’era grande attenzione su di me” ha dichiarato il cantante che, con la sua allegria, è riuscito a portar alta la bandiera dell’Italia in Europa.